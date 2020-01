放置しておくだけでメモリの使用を激減させてくれるフリーソフト「Reduce Memory」

「Show "Reduce Memory" Always on top」にチェックを入れると、起動中の「Reduce Memory」が常に前面に表示されるようになります。

「Minimize to the system tray」にチェックを入れると、最小化時にタスクトレイに入ります。

・関連記事

ワンクリックでWindowsを快適にゲームができるモードに変更するフリーソフト「Game Fire」 - GIGAZINE



CPU・メモリ・ディスク・ネットワークの使用率やプロセス・日時などをトリガーにしてタスクを実行するフリーソフト「TimeComX Basic」 - GIGAZINE



複数サーバを一括監視しCPU/メモリ/ディスクなどをチェックできるフリーソフト「ManageEngine Free Windows Server Monitoring」 - GIGAZINE



ストレージの使用状況をグラフ化してどのファイル・フォルダが容量を無駄に使っているか一発で発見できる「Folder Size」 - GIGAZINE



パソコンのメモリが壊れていないかメモリテストを行うフリーソフト「MemScope」 - GIGAZINE



有料だったが無料化した自動的にメモリ不足を解消するソフト「MemOptimizer」 - GIGAZINE



従来の1000倍の処理速度を持つ新型メモリーをIntelとマイクロンが生産開始 - GIGAZINE



コンピューティングの進化を支えてきた「メモリ(RAM)」は今後どのように進化していくのか? - GIGAZINE



本当のところPCにメモリを何GB積めば良いのか?パフォーマンスを徹底的に比較するとこうなる - GIGAZINE

2020年01月02日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.