2026年08月01日 14時00分 レビュー

サンワダイレクトの半固体電池内蔵＆最大8.5時間連続使用可能なハンディファン「400-TOY049」レビュー



最高気温40度を超える日が続くと、熱中症を予防するためにも外出時には水分やハンディファンの携帯が欠かせません。サンワサプライが直営するオンラインショップのサンワダイレクトが、半固体電池内蔵のハンディファン「400-TOY049」を2026年5月19日に発売しました。サンワサプライからGIGAZINE夏のプレゼント企画に1台を提供してもらったので、実際に使ってその性能を確かめてみました。



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https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049BL



400-TOY049の箱はほぼ何も書いておらず、非常にシンプル。





箱の裏側に製品情報が書かれていました。400-TOY049の本体色はブルー(400-TOY049BL)とホワイト(400-TOY049W)の2色があり、今回提供してもらったのはホワイトです。





中身は400-TOY049本体と充電用のUSB-A・USB-Cケーブル、ストラップです。





正面から見るとこんな感じ。





ファン部分の下に電源ボタンがあります。また、ファンの真ん中はディスプレイになっています。





本体重量は実測で166gでした。





背面はこんな感じ。





背面の吸気口はハニカム模様の金属製フィルターで覆われています。





吸気口の下には、シリコン製フタ付きの充電用USB Type-Cポートがあります。





左側面はこんな感じ。ストラップホールがあります。





右側面にもストラップホール。





底面はこんな感じ。





首の角度は前に約45度、後ろに約90度で合計135度の角度調整が可能です。





電源ボタンを押すと、ファンが回転します。1回押すと風力が20％上がり、5段階で風力を調節できます。実際に回してみたところが以下のムービー。最大風速は毎秒6mとのことで、風力100％に設定するとかなり強い風を感じました。



サンワダイレクトのハンディファン「400-TOY049」は5段階で風力を調整可能、最大風速は6m/s - YouTube





使用時の音をチェックするため、GainExpress SLM-441で測定してみました。400-TOY049を騒音計のマイクから約20cm離したところで稼働させて、リアルタイムで測定しています。



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以下のムービーは、実際に400-TOY049の音を測っているところ。



サンワダイレクトの半固体電池内蔵ハンディファン「400-TOY049」の騒音をチェック - YouTube





測定の結果、風力20％で約47db、40％で約51db、60％で約55db、80％で約56db、100％で約59dbでした。静かな部屋や図書館で使うには少し動作音の大きさが気になるところです。バッテリー容量は約3000mA(11.1Wh)で、連続動作時間は風量20％で最大8.5時間、風量100％で約2.5時間になります。400-TOY049はコンパクトながら風力がしっかりあり、首から下げて使ったり机の上に置いて使ったりと暑い夏での活躍が期待できます。





400-TOY049はサンワダイレクトで税込4480円で購入可能。Amazon.co.jpでも取り扱われており、記事作成時点では税込4480円で購入できます。



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また、GIGAZINE夏のプレゼント企画でも応募できます。



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