2026年07月31日 14時00分 ゲーム

丸っこいアライグマ「ジモシー」がさまざまなゲームに登場、「Minecraft」「Amoung Us」「HALO」など



2026年7月13日にシアトルで発見されたずんぐりと丸いアライグマ「ジモシー」は、その独特のフォルムとかわいらしさから、多数の目的報告が上がったりミーム化してファンアートが作られたりとたちまち人気になりました。そんなジモシーのブームはゲーム製作者たちに広がり、さまざまなゲーム風のビジュアルが制作されています。



Jimothy the raccoon is becoming a video game character | Mashable

https://mashable.com/life/jimothy-raccoon-video-games



「顔はアライグマだが、体形はずんぐりとした胴体・丸っこい背中・長い脚と全く見慣れない生き物」がシアトルのバラード地区で最初に撮影された後、そのアライグマは撮影者に「Jimothy(ジモシー)」と名付けられ、Instagramに投稿されたムービーは数時間で500万回以上再生されました。専門家によるとジモシーは脊椎の先天性奇形が原因で首が極端に短くなっている可能性がありますが、外観以外に異常はなく元気に生き延びていると考えられるそうです。ジモシーの爆発的人気により、Google検索でもジモシーを検索した時の専用UIが実装されています。



ずんぐりと丸いアライグマ「ジモシー」がネットで人気になりGoogle検索すると特殊なアニメーションが流れるように - GIGAZINE





そんなジモシーの人気はミーム化してさまざまなイラストやグッズ、そしてゲームの世界へと広まっています。以下は、「フォートナイト」のプラットフォーム内で楽しめるレゴベースのゲームオプション「レゴ フォートナイト」が投稿したレゴジモシーのムービー。



We ❤ Jimothy pic.twitter.com/y9J5EPRhXH — LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) 2026年7月22日



「最多登録者数のMMORPG」として知られるBlizzard Entertainmentのオンラインゲーム「World of Warcraft」は、「ジモシーがアゼロス(World of Warcraftの舞台の星)に登場します」という文言と共に、ジモシーの体形や歩き方を再現した3Dジモシーのムービーを投稿しました。



You asked, Jimothy answered.



🦝 Coming soon to Azeroth. pic.twitter.com/0gY9TVFSjz — World of Warcraft (@Warcraft) 2026年7月24日



また以下は、ファンタジーMMOの「Old School RuneScape」公式アカウントが投稿したジモシー。



Jimothy 🦝❤ https://t.co/2s8Rm4pHs3 pic.twitter.com/AI8PZbwdMu — Old School RuneScape (@OldSchoolRS) 2026年7月18日



古いカートゥーン風のアニメーションが特徴的なシューティングゲーム「MOUSE: P.I. For Hire」は、ゲームのビジュアルに合わせたジモシーのイラストを投稿しています。



Jimothy has been spotted in Mouseburg 🐭 pic.twitter.com/LYcA8QYR5H — MOUSE: P.I. For Hire (@mousethegame) 2026年7月21日



非対称型対戦サバイバルホラーゲーム「Dead by Daylight」の世界で、ホラーテイストになった怪物風ジモシー。



Jimothy, you've got a friend in The Fog 🥹 pic.twitter.com/qhPVlmbxvd — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) 2026年7月20日



大手ライフシミュレーションゲーム「The Sims」は、「ジモシーをどんな犠牲を払っても守れ」という文言と共にゲームのビジュアル風ジモシーを投稿しました。



protect Jimothy at all costs 🦝 https://t.co/DJJJ5VM1S3 pic.twitter.com/CMeCp2O14E — The Sims (@TheSims) 2026年7月20日



「Halo」のシニアコミュニティマネージャーであるジョン・ジュニシェク氏は、遠い未来を舞台にした作中に登場しそうなビジュアルとして、ロボット化したジモシーを作成しています。



there's a little bit of Jimothy in everyone pic.twitter.com/IlYPE67tfd — John Junyszek (@Unyshek) 2026年7月20日



「Among Us」風のジモシー。



JIMOTHY TRIBUTE pic.twitter.com/Z5EzSRMzMY — Among Us (@AmongUsGame) 2026年7月20日



これらの作品はファンアートとして短いムービーやイラストが投稿されたものですが、ゲームファンやモッダーたちはジモシーを実際にゲームキャラクターとしても実装しています。以下はアーティスト兼起業家のクリス・ピリロ氏が作成したジモシーを主人公にしたブラウザゲーム「JIMOTHY SEATTLE'S FINEST RACCOON」で、ブラウザから無料で遊ぶことができます。横スクロールアクション「TRASH」、車を避けて反対の道までたどり着く「STREET」、ジモシーを探す人々の目を避け進む「PAPARAZZI」の3つをクリアしたら、4つ目のゲーム「CLIMB」が開放されます。「CLIMB」まで突破したらオールクリアとなります。



Jimothy: 8-Bit NES Game Starring Seattle's Viral Raccoon

https://arcade.pirillo.com/jimothy.html







また、「スターデューバレー」ではペットとして買うことができるジモシーのMODが制作されています。





「マインクラフト」でもアライグマをジモシー風に調整したビジュアルが公開され、実際に「Naturalist Add-On 26.1」で遊ぶことができます。



We added Jimothy to Minecraft 💞 pic.twitter.com/DpBUZuT3cd — Starfish Studios (@StarfishStudios) 2026年7月23日



さらに、TRPGの「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」はジモシーを「愛される未確認生物」と説明し、ステータスプロフィールを公開しました。ジモシーはその小さな体により小さい隙間を通り抜けることができるほか、ゴミを投げつけて打撃ダメージと毒ダメージを与えられる「ゴミ投げ」を使用可能。



A wild Jimothy appears! pic.twitter.com/NnM4n1xok3 — Dungeons & Dragons (@Wizards_DnD) 2026年7月21日



本物のジモシーは野生動物であり、野生生物当局は人々に遠くから観察するよう呼びかけています。

