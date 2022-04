かつては2億人ものユーザーを抱えていたディズニーのオンラインゲームを非公式に提供していたサイトの運営者が逮捕される

2005年にディズニーがリリースしたペンギンをモチーフにしたオンラインゲームが「 Club Penguin 」です。日本でも提供された同ゲームは、2013年には 2億人ものユーザーを抱える人気タイトル だったのですが、2017年にはサーバーがシャットダウンされサービス終了となりました。公式によるサービスが終了したのちも、Club Penguinはファン運営の非公式移植版として存続してきたのですが、その中のひとつである「Club Penguin Rewritten」を提供してきた運営者がロンドン市警察に逮捕されています。 UK cops seize unofficial Club Penguin site and arrest three people | PC Gamer https://www.pcgamer.com/uk/uk-cops-seize-unofficial-club-penguin-site-and-arrest-three-people/ Club PenguinはゲームデベロッパーのNew Horizo​​n Interactiveが開発し、2005年にリリースしたオンラインゲーム。リリース直後から大きな成功をおさめ、特に若者に人気を博します。2007年には開発元のNew Horizo​​n Interactiveが、ディズニーに3億5000万ドル(約440億円)で買収され、ディズニーが提供するオンラインゲームとなります。Flashベースで開発されていた初代Club Penguinは2017年にサービス終了となりますが、Unityベースに進化した「Club Penguin Island」が登場。しかし、このClub Penguin Islandもすぐにサービス終了することとなります。

2022年04月15日 14時00分00秒

