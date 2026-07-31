2026年07月31日 16時00分 AI

AmazonでAIのコストが壊滅的なレベルでかさんで予算を860％も超過した事例が報告される、Amazonは「小規模なケースだし2億円は誤差」と反論



2026年7月末にAmazonで開かれた社員向け会議で、従業員に「従来のプログラミングからAIモデルの使用へと業務を切り替えようとしたことで、『計画外の支出』が発生した」と伝えられたことが関係者の話から明らかになりました。関係者によると、コストを抑えるためにAIを導入したにもかかわらず、導入は失敗した上でAIコストがプロジェクト予算を860％も超過したそうです。



Amazon finds cases of AI causing runaway spending on tech projects

https://www.ft.com/content/77baac40-d803-4084-94f3-a133653072cf



Amazon accidentally spent $1.8 million using Claude for menial coding task, went 860% over budget — 'catastrophically expensive' coding blunders discovered in internal Amazon AI usage metrics | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/amazon-accidentally-spent-usd1-8-million-using-claude-for-menial-coding-task-went-860-percent-over-budget-catastrophically-expensive-coding-blunders-discovered-in-internal-amazon-ai-usage-metrics



関係者によると、2026年7月末に実施されたAmazonスタッフ会議内のプレゼンテーションで、AmazonがAnthropicのAI・Claude Sonnetを使った事例について従業員に説明があったとのこと。そのプロジェクトでは、Claude Sonnetを使ってグループのeコマースウェブサイト上の商品リストと著者情報を照合するために、180万ドル(約2億8900万円)を費やしましたが、最終的にその導入は失敗に終わりました。



この支出はプロジェクト予算を860％も超過するものであり、その発覚には5ヶ月を要したと関係者は話しています。具体的にどのような処理がコスト増加につながったのかは明らかにされていませんが、従業員が伝えられたところによると、従来のシステムではごくわずかなコストで済んだコーディングミスが、チームがタスクを完了するためにAIモデルを導入し始めたことで、トークン支出が劇的に増加し「壊滅的なコスト」がかかるようになったそうです。





別の事例では、Amazonは財務監査ツールの構築に関連して、約54万1000ドル(約8600万円)の予期せぬ費用を計上したケースも発生していました。さらに、物流ネットワークの配送速度を改善するためにAIを使用した別のプロジェクトでは、13万4000ドル(約2100万円)の予期せぬ支出が発生し、その超過が発覚するまでに2週間以上かかったとのことです。Amazonではこうした事態を防ぐため、AIの利用額を自動的に監視・制限する「ガードレール」の構築を進めているとしています。



また、社内AIプラットフォーム「MeshClaw」について、Amazonは「開発者の80％以上が毎週AIを利用する」という目標を設定した上で、社内ランキングでトークンの消費状況を追跡していました。その結果、一部の従業員は管理職への印象を良くするために、必要性の低い作業までAIに実行させてトークンを消費量を水増ししていたと過去に報じられています。



Amazonの従業員がランキング上位を目指し上司に好印象を与えるためにAIの使用量を水増ししていることが判明 - GIGAZINE





Amazonは社内プレゼンテーションで「チームが試行錯誤しながら互いの経験から学んでいる中では、小規模で個別の事例も生じます。そうした一部の事例だけを取り上げ、AmazonにおけるAI活用の一般的な姿であるかのように描くことは、全社でAIがどのように利用されているかを正確に反映していません」と説明しています。また、失敗したAIプロジェクトには180万ドル以上を費やしましたが、これらの過剰なAI費用は1か月の収益の0.1％にも満たないことが指摘されています。

