2026年07月30日 13時30分 AI

OpenAIはGPT-5.6の推論効率をGPT-5.6自身を用いて自律的に改善した



OpenAIは2026年7月9日にGPT-5.6シリーズをリリースしました。このGPT-5.6シリーズについて、GPT-5.6自身を用いて計算コストの削減やGPU使用効率の改善を実施したことをOpenAIが明かしています。



How GPT-5.6 fuses frontier intelligence with frontier efficiency | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-5-6-frontier-intelligence-efficiency/





After deployment, we applied GPT-5.6 Sol to advance the frontier of efficiency by making itself more efficient to run.



The results:

- 20% lower serving costs from production GPU kernel improvements.

- 15%+ better token-generation efficiency from improved speculative decoding. — OpenAI (@OpenAI) July 29, 2026



GPT-5.6シリーズは高性能な「GPT-5.6 Sol」、バランス型の「GPT-5.6 Terra」、低コストな「GPT-5.6 Luna」の3種類に分かれてリリースされました。このうちGPT-5.6 SolはClaude Fable 5を上回る性能を半分のコストで達成できるモデルとしてアピールされています。



OpenAIが「GPT-5.6」を正式リリース、第三者テストでClaude Fableを超えるコーディング性能を示す - GIGAZINE





OpenAIによると、GPT-5.6 Solのコスト効率の高さはGPT-5.6 Sol自身を用いた自己改善によって達成されたとのこと。



推論においては推論エンジンのカーネルそのものをGPT-5.6 Solで改善しました。GPT-5.6 SolはOpenAIのカーネルに使われているプログラミング言語「Triton」と「Gluon」の効率化に寄与する記述方法を学習しており、カーネルの最適化によってエンドツーエンドのサービスコストを20％も削減することに成功したそうです。



投機的デコーディングの改善も自律的に行われました。投機的デコーディングは小型の「ドラフトモデル」を用いて次のトークンを予測する推論高速化技術で、GPT-5.6 Solを用いてドラフトモデルを改善させることでトークン生成効率が15％向上しています。



また、KVキャッシュの扱い方やGPUへの計算処理の割り振りシステムも自律的に改善しています。





さらに、OpenAIはエージェントシステムのハーネスも効率化しました。具体的には「MCPサーバーやスキルを必要になったときだけ呼び出す」「ツールによる出力の最大トークン数をデフォルトで1万トークンに制限し、それ以上のトークン数はモデルが求めた場合にのみ許可する」「ツールの呼び出し順序を固定する」といった改善を施すことでキャッシュの利用率を向上させることに成功したそうです。





OpenAIは「GPT-5.6が推論やハーネスの改善に大きく貢献できたことから、今後は最適化のペースが加速していくと確信しています」とコメントしています。

