テレビの見過ぎは脳容積の減少と関連している、仕事で座りっぱなしの場合とは脳への影響が違う
子どもの頃にリビングで長時間テレビを見ていると、親や親戚から「テレビを見過ぎるとバカになる」と小言を言われた経験があるかもしれません。実際に南カリフォルニア大学の研究チームが行った研究では、中年期に長時間テレビを見ていた人にはアルツハイマー病に関連する脳領域の容積低下がみられることが判明しました。
Associations of distinct sedentary behaviors with cortical, subcortical, and white matter hyperintensity volumes: Evidence from the ARIC study - Feter - 2026 - Alzheimer's & Dementia - Wiley Online Library
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.71582
Heavy TV watching associated with smaller brain structures, study finds
https://dornsife.usc.edu/news/stories/heavy-tv-watching-associated-with-smaller-brain-structures/
Bad News For Bingers: Watching Too Much TV Linked to Smaller Brain Volume : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/watching-too-much-tv-may-actually-rot-your-brain-after-all-study-finds
以前から「座りっぱなしの生活は健康によくない」ことが知られていますが、座りながら行う活動にも読書・・勉強・デスクワーク・編み物・テレビ視聴などさまざまな種類があります。そこで南カリフォルニア大学の研究チームは、座りながら行う活動の種類にも目を向けた調査を行いました。
研究対象となったのは、長期にわたって実施されているAtherosclerosis Risk in Communities Study(動脈硬化リスクに関する地域研究)の被験者である1712人の成人のデータです。被験者の平均年齢は1987～1989年に研究へ参加した時点で53歳であり、余暇にテレビを見る頻度について「まったく／めったに見ない」から「非常に頻繁に見る」までの尺度で回答したほか、仕事中に座っている時間の長さについて報告しました。
研究開始から約24年が経過して被験者が70代半ばになった時点で、MRIを使って脳スキャンが行われました。研究チームが着目したのは、アルツハイマー病や関連する認知症で初期変化がみられる前頭葉や後頭葉、そしてMRIで白く写るWhite Matter Hyperintensities(白質高信号域)です。白質高信号域の増加は、認知機能低下や認知症リスクに関連する血管性脳疾患の兆候であることが知られています。
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