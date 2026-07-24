2026年07月24日 13時58分 ハードウェア

AMDが高速AI推論システムのCerebrasと提携して超低遅延AIシステムを2026年後半に出荷予定



AIの推論を高速化するシステムを開発しているCerebrasがAMDと提携しました。Cerebrasは自社のデータセンターにAMDのラックスケールソリューション「Helios」を導入する計画で、AI推論能力を強化します。



AMD and Cerebras Announce Industry-Leading Ultra-Low-Latency and High Throughput AI Inference Solution - AMD Newsroom

https://newsroom.amd.com/news/aai-2026-cerebras-inference/





Today, @AMD and Cerebras introduced a powerful disaggregated inference solution, pairing the right engine to each phase of the inference pipeline.



This is what agentic AI has been waiting for: the fastest production inference at massive scale. pic.twitter.com/ITtGV9xWda — Cerebras (@cerebras) July 23, 2026



2026年7月23日、AMDとCerebrasが「超低遅延AI推論インフラ向けのワークロード最適化アプローチを推進するため」に提携したと発表されました。





CerebrasはAMD Heliosを導入し、自社のAIチップ「Wafer-Scale Engine」と組み合わせ、新しい「分離型AI推論ソリューション」というものを提供する予定です。



AMDによると、大量に情報を処理するAI推論処理ではトークン生成量の最大化が重視される一方、コーディングやエージェント型ワークフローでは高速な応答時間が求められるなど、状況によってユーザーに最適な動作が分かれていたそうです。



こうした処理を2つに分類し、それぞれ独立して最適化を行うのが、新しい分離型AI推論ソリューションです。Heliosは超高スループットを実現し、プロンプトや大規模コンテキストウィンドウを処理する一方、Wafer-Scale Engineはメモリ帯域幅への負荷が大きいトークン生成を超低遅延で高速化して役割分担を行います。これにより、最先端のAIアプリケーションに必要な超低遅延を実現すると同時に、スループットと効率が劇的に向上する見込みです。





AMD会長兼CEOのリサ・スー氏は「AI推論はAI分野における最大級のインフラの1つとなりつつあり、その多様化に伴い、より柔軟なアプローチが求められています。AMD Heliosは、幅広い推論ワークロードに対して業界をリードする性能とスケールを提供します。Cerebrasとの協業により、そのリーダーシップを最も遅延に敏感なアプリケーションへと拡張し、リアルタイムのエージェント型AIに向けた強力な新しいプラットフォームを構築します」と述べました。



CerebrasのCEO兼共同創業者であるアンドリュー・フェルドマン氏は「超高速推論への需要は、かつてないスピードで拡大しています。Cerebrasは世界最速の超低遅延推論を提供しています。AMDとの提携により、その性能をさらに多くのお客様へ提供できる大きな機会を得ることができました」とコメントしました。

