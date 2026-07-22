チョコミントの清涼感にコーヒーのビターな風味が合わさった「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」飲んでみた
牛乳や水で割るだけで本格的なカフェラテやブラックコーヒーが作れるサントリーの「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズに、2026年7月7日(火)から期間限定で「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」が登場しています。清涼感のあるミントとチョコを合わせた味わいになっているとのことで、どんなドリンクを作れるのか気になったので、実際に飲んで確かめてみました。
「割るだけクラフトボスカフェ」から清涼感と甘さのバランスが絶妙な大人向けの「チョコミントラテベース」が期間限定で登場！ | ニュースリリース一覧 | サントリービバレッジ＆フード
https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/2026/SBF1703.html
割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース 340mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー
https://products.suntory.co.jp/d/4901777450745/
「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」のパッケージは、ミントをイメージさせる薄青色が基調となっています。
5倍希釈タイプで、割り方の目安はラテベースと牛乳が「1：4」。コップ1杯を170mlとすると1回の使用量は34mlとなるため、1本(340ml)当たりだと10杯作れる計算です。原材料はコーヒー豆・砂糖・香料・甘味料(アセスルファムK)。
カロリーは100ml当たり54kcal。コップ1杯(170ml)当たりの使用量を34mlと計算すると、1杯当たりのカロリーは約18kcalです。
さっそくチョコミントラテを作ってみます。側面にある目盛りを活用することで、1杯分ずつ注ぎ入れることが可能。
まずはグラスやコップに「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」を注ぎます。今回は完成後の量をコップ1杯分(170ml)にしたいので、ラテベースの量は34ml。
続いて牛乳を4倍量(約136ml)注ぎます。
よく混ぜたら完成です。
飲んでみると、チョコミントの甘く清涼感のある香りが口の中に広がり、ベースとなるコーヒーのビターな風味もしっかりと感じられます。ミント感もコーヒードリンクとして過剰ではなく、ちょうどいいバランス感となっており、暑い季節にぴったりの清涼感あふれるコーヒードリンクとなっていました。
「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」の希望小売価格は税別368円で、2026年7月7日(火)から全国で期間限定で購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能で、24本セットが税込5640円(1本あたり235円)となっていました。
Amazon.co.jp: BOSS(ボス) サントリー 割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース 濃縮コーヒー 340ml×24本 : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1h_ik
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