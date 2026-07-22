2026年07月22日 09時17分 レビュー

3つのアナログ時計をできるだけ速く正確に読み取る無料ゲーム「analog.watch」



「analog.watch」は、画面に表示される3つのアナログ時計を読み取って時刻を入力する無料ブラウザゲームです。実際に遊んでどんな感じなのか確かめてみました。



analog.watch - read 3 analog clocks as fast as you can!

https://analog.watch/



Show HN: Analog Watch | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=48846510



Show HN: analog.watch – read 3 analog clocks as fast as you can! | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=46318391



「analog.watch」を開発したのは、ソフトウェアのライセンス管理・配布API「Keygen」の創業者であるZeke Gabrielse氏。Gabrielse氏はアナログ時計が好きで、以前から「analog.watch」のドメインを所有していたとのこと。自身が身に着けていたアナログ時計を見た人から時刻を尋ねられた際に、時刻を読み取るのに手間取って恥ずかしい思いをしたため、このゲームを制作したそうです。



「analog.watch」のトップページはこんな感じ。





まずは難易度を選んで何度でもプレイできる「フリープレイ(FREEPLAY)」で練習してみます。各難易度の設定は以下の通り。



・BEGINNER：数字入りの文字盤を読み、時刻を「HH：MM」の形式で入力。時間制限はなく、正解するまで何度でも回答可能。難易度倍率は0.5倍。

・NORMAL：時刻を「HH：MM」の形式で入力。時間制限はないものの再回答はできず、正解に近い回答でも得点を獲得可能。難易度倍率は1倍。

・EXPERT：秒針付きの時計を読み、時刻を「HH：MM：SS」の形式で入力。再回答とリスタートはできず、時計1つにつき60秒の制限時間あり。正解に近い回答でも得点を獲得可能。難易度倍率は1.5倍。

・INSANE：4本の目盛りだけが付いた文字盤を読み、時刻を「HH：MM：SS」の形式で入力。再回答とリスタートはできず、時計1つにつき30秒の制限時間あり。難易度倍率は2倍。



最も難易度の低い「BEGINNER」を選択し、「START FREEPLAY」をクリックします。





すると、3つのアナログ時計が横一列に現れました。左端の1問目の時計だけが濃く表示され、上部には経過時間が表示されています。





時刻は短針→長針の順に読み、画面下のテンキーもしくはキーボードで「時」「分」を入力。1時なら「01」、5分なら「05」のように、それぞれ2桁で入力します。時刻の入力が完了したら緑色のチェックボタンをクリック、もしくはエンターキーを押下すればOK。



間違えた場合の挙動を確かめるため、1問目の正解が「01：18」であるところを「01：27」と入力してチェックボタンをクリックすると、入力欄が赤枠で囲まれ不正解だと知らせてくれました。





「BEGINNER」では、誤った時刻を入力しても再度回答し直すことができます。正しい時刻を入力し直してチェックボタンをクリックすると、2問目へ進むことができました。





同じ要領で3問目まで回答を終えると、結果画面が表示されます。今回は合計「3750」点、完了まで「229.8」秒でした。各問題について自分の回答、正解かどうか、所要時間、獲得スコアを個別に確認できます。





なお、初回はスクリーンショットを撮影しつつのプレイだったため、再度真剣にプレイしてみた結果が以下。





得点の内訳を見ることもできます。結果画面の「SHOW SCORE BREAKDOWN」をクリック。





読み取りの正確さを示す「Accuracy」と速さに応じた「Speed Bonus」に加え、完全正解で「Correct ×2」、2問連続正解で「Streak ×1.25」、3問連続正解で「Streak ×1.5」が適用されており、最後にモード別の難易度倍率として「×0.5」が掛かっています。





「3つのアナログ時計の時刻を読み取る」という基本的な遊び方はどの難易度でも変わりませんが、文字盤や判定方法、制限時間などが変化します。「NORMAL」からは時刻を間違えてもやり直すことができなくなりますが、正解に近い回答でも「CLOSE(近い)」判定で得点が入るようになります。





「EXPERT」からは秒針が追加され、入力欄も「時」「分」「秒」の3枠になります。短針と長針だけなら「何時何分ごろ」と大まかに把握することができましたが、秒針が追加されることで「これは8時5分……いや、秒針が50秒の位置にあるということは、8時4分50秒か！」という感じで3本の針を見直しながら入力する必要が出てきました。





最高難度の「INSANE」では時計の目盛りが大幅に少なくなり、12時・3時・6時・9時の位置にある4本の目盛りだけが手掛かり。頭の中で他の目盛りの位置をイメージし、3本の針がそれぞれどこを指しているのかを推測する必要があります。どうにか1問だけ「CLOSE」判定を得ることができたものの、正解することはできませんでした。





最後に、全員に同じ問題が出題される1日1回の「デイリーチャレンジ」に挑戦します。トップページ上部の「PLAY DAILY CHALLENGE」をクリック。





「開始後は再プレイできない」という旨の警告が表示されました。また、先に「EXPERT」のフリープレイで練習することが推奨されています。既に練習済みなので「PLAY CHALLENGE」をクリック。





デイリーチャレンジの難易度は「EXPERT」で、フリープレイの仕様と同じく3つのアナログ時計を見て「時」「分」「秒」を回答する形です。





3問の回答を終えると、合計スコアと所要時間に加え、正解の時刻、自分が入力した時刻、回答時間、得点が表示されました。今回は3問すべて正解で、合計「1万4428」点、所要時間は「51.5」秒でした。





デイリーチャレンジで獲得したスコアはSNSなどへ投稿するためにコピーすることが可能。「SHARE SCORE」をクリック。





プレイ日・3問の判定を示す色付きの丸・スコア・所要時間をまとめた共有用テキストが表示されます。「COPY」をクリックするとクリップボードへコピーされるため、そのままSNSなどに貼り付けて投稿すればOK。





「analog.watch」はアナログ時計の読み方を練習する用途だけでなく、普段感覚的に把握している時間を意識的に正確に認識する必要があるため、脳のトレーニングにもなりそうなゲームになっていました。