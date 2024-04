RGBカラーが「R」「G」「B」それぞれどの数値なのか推測して当てるゲーム「Guess My RGB」

・関連記事

200色の「白」の中から目当ての白を探し出す驚異のゲーム「White 200」を遊んでみた - GIGAZINE



りんごの品種を見分けてつなげてガンガン消していく「ぷよりんご」をプレイしてみた - GIGAZINE



誰でも簡単に美しい配色のカラーパレットを自作してデザインに活用する方法 - GIGAZINE



16進数カラーコードとカラーネームがひとつにまとまったカラーピッカー「Named Colors Wheel」 - GIGAZINE



147種類もある色の名前やカラーコードをブラウザから直感的に調べることができる「Sorted CSS Colors」 - GIGAZINE



デザイン&配色に役立ちそうな「Colorize」レビュー、単語を調べた時に検索結果に表示される画像の「色」を平均化して教えてくれる - GIGAZINE

2024年04月06日 14時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.