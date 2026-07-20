2026年07月20日 23時00分 ネットサービス

フランス賭博規制庁が予測市場・Polymarketへのアクセスを遮断



フランス賭博規制庁(ANJ)がどんな題材でも賭け事の対象になって実質的な賭場となっている予測市場プラットフォーム「Polymarket」へのアクセスを遮断したと発表しました。ANJは以前からPolymarketについて規制対象かどうか調査を行っていました。



Promotion of illegal gambling services: blocking of the Polymarket website | ANJ

https://anj.fr/promotion-illegal-gambling-services-blocking-polymarket-website





France blocks access to Polymarket website | Reuters

https://www.reuters.com/technology/french-internet-service-providers-told-block-access-polymarket-2026-07-17/



France Orders Internet Providers to Block Polymarket, Treating the Prediction Market as Illegal Gambling - Unchained

https://unchainedcrypto.com/france-orders-internet-providers-to-block-polymarket-treating-the-prediction-market-as-illegal-gambling/



France orders Polymarket blocked over illegal gambling promotion | Mashable

https://mashable.com/life/france-blocks-polymarket-over-illegal-gambling-promotion



2024年11月以降、ANJはPolymarketが無許可の賭博提供にあたる可能性があるとしてサービスの動向を注視。



何でも賭けの対象にできるプラットフォーム「Polymarket」をフランス規制当局がアクセス禁止対象にする方針 - GIGAZINE





ANJからの警告を受けて、Polymarketを運営するADVENTURE ONE QSS INC.はフランスで金銭取引が行えないようにするジオブロッキング措置を行いましたが、VPNなどの利用により制限を回避できたことが報告されています。



なんでも賭博化する「Polymarket」がフランス在住ユーザーの新規ベットを凍結 - GIGAZINE





2026年2月にANJは、予測市場がフランスでは無認可の違法ギャンブルサイトにあたることを再周知。合法のギャンブルサイトなら存在する保護メカニズムがなく、依存性が強いとして注意喚起を行っていました。



一方で、Polymarketで行われていた賭けの一部で操作が行われていたとして、2026年5月からパリ検察庁のサイバー犯罪対策部門が捜査を開始。疑惑の調査の中で、Polymarketにはユーザーの信頼性を確認するための本人確認システムが欠けていることが明らかになりました。フランスでは2024年からの2年間でPolymarketのユーザーが着実に増加していて、2025年6月時点のユニーク訪問者数は20万5057人、訪問数は57万8751回を記録したとのと。





フランスでは無許可のギャンブルサイトの広告は、手段にかかわらず犯罪であり、10万ユーロ(約1850万円)の罰金が科される可能性があるほか、無許可サイトのオッズや配当率を公に広めることも同様の罪に問われます。



こうした状況下で、ANJはPolymarketを行政的にブロックすることを決定しました。また、ADVENTURE ONE QSS INC.がユーザーの本人確認や位置情報確認などを導入していくかについても注視するとのこと。



なお、ANJによるとヨーロッパではすでにドイツ、ベルギー、スイス、オランダ、ギリシャ、イタリア、ポルトガルなどの国で予測市場は規制対象や禁止になっているとのことです。

