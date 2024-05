海賊版サイトがブロッキングされたとき人はどれくらい回避策を講じているのか？という調査結果を専門機関が発表

著作権侵害の疑いがある海賊版コンテンツへの対策として、海賊版サイトへアクセスできなくしたり、Google検索の検索結果で上位に表示されなくしたりといったブロッキングによる対策が進んでいます。フランスの著作権侵害対策機関である Arcom は、インターネットユーザーがどのようにブロッキングを回避しているか、サイトのブロックに直面したときユーザーの何割が回避策を講じるかなどの調査結果を公開しています。 (PDFファイル)USAGE DES OUTILS DE SÉCURISATION D’INTERNET À DES FINS D’ACCÈS ILLICITES AUX BIENS DÉMATÉRIALISÉS | Arcom https://www.arcom.fr/sites/default/files/2024-04/Arcom-Usage-des-outils-de-securisation-Internet-a-des-fins-acces-illicites-aux-biens-dematerialises-Rapport-etude-qualitative-et-quantitative-avril-2024.pdf Pirate Site Blocking Agency Reveals How and Why Pirates Circumvent Blocking * TorrentFreak https://torrentfreak.com/pirate-site-blocking-agency-reveals-how-and-why-pirates-circumvent-blocking-240503/

2024年05月09日

