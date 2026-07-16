2026年07月16日 17時00分 試食

杏仁の独特の風味と白桃の爽やかな甘みが合わさったハーゲンダッツ ミニカップ「杏仁～白桃仕立て～」を食べてみた



ハーゲンダッツ ミニカップの新フレーバーである「ミニカップ 杏仁～白桃仕立て～」が、2026年7月21日(火)から期間限定で登場します。杏仁(あんにん)と白桃を組み合わせ、濃厚でありながら爽やかな味わいが楽しめて夏にぴったりだというアイスが編集部に届いたので、一足先に食べてみました。



ミニカップ『杏仁～白桃仕立て～』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

https://www.haagen-dazs.co.jp/company/newsrelease/2026/0618.html



「ミニカップ 杏仁～白桃仕立て～」のパッケージはこんな感じ。





パッケージは17～18世紀にヨーロッパで流行した中国趣味の美術様式であるシノワズリにインスパイアされているとのこと。





アイスクリームの種類別はアイスクリームとなっており、原材料にはクリーム(生乳)・果肉入り白桃ソース・卵黄・杏仁霜などが含まれています。1個(110ml)当たりのカロリーはkcalです。





フタを開けてみるとこんな感じ。





さっそく食べてみたところ、まずは杏仁の独特な風味と濃厚なミルクのコクが口の中に広がります。そこに白桃のフレッシュな甘みが加わって、後味は割とすっきりしたアイスに仕上がっている印象です。





白桃ソースには桃の果肉も混ぜられており、時折ジューシーな桃の食感も楽しめます。





「ミニカップ 杏仁～白桃仕立て～」の希望小売価格は税込373円で、2026年7月21日(火)から期間限定で全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、デパートなどで購入可能です。

