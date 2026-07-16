2026年07月16日 11時20分 AI

Googleの24時間稼働AIエージェント「Gemini Spark」が日本語で利用可能に



GoogleがAIエージェント「Gemini Spark」の日本語での展開を2026年7月16日に開始しました。Gemini Sparkは個人最適化された24時間稼働のAIエージェントで、自然言語での対話で各種タスクを実行させることができます。





待望のパーソナル AI エージェント Gemini Spark が本日より日本語で展開開始🚀

情報収集やデータ整理から、日々のやり取り、スケジュール調整、旅行の手配に至るまで、あなたの代わりに 24 時間体制で自動実行します。



Spark の特徴を解説⬇



・24 時間 365 日バックグラウンド稼働：スマホや PC… pic.twitter.com/bvjicd7dE6 — Google Japan (@googlejapan) 2026年7月16日



Gemini Sparkはユーザーが指定したタスクをGoogle Cloud上の仮想マシンを使用して実行する仕組みとなっており、スマートフォンやパソコンの電源が切れている状態でもクラウド上の仮想マシンを活用して、24時間いつでも自律的にタスクを処理し続けることができます。従来のチャットボットがユーザーの指示を待って回答するのに対し、Gemini Sparkはプロアクティブに複数ステップのタスクを実行でき、日常の言葉で対話しながら複雑な自動化設定を行うことが可能です。



GoogleがAIエージェント「Gemini Spark」発表、Google Cloud上の仮想マシンを使用して24時間365日バックグラウンドで動作 - GIGAZINE





Gemini Sparkはテスター向けに展開された後、アメリカ国内のGoogle AI Ultraサブスクリプションユーザーなどに対象が拡大されていました。そして2026年7月16日に「Google AI Ultraに加入している日本語のユーザー」もGemini Sparkを利用できるようになりました。



Gemini Sparkを利用するには、Geminiアプリを開いて「チャット」から「Spark ベータ版」に切り替えます。





Gemini SparkはGoogle WorkspaceやGoogleフォト、YouTube、検索サービスなどと連携して複雑なタスクをこなすことができます。どのアプリをGeminiと連携させるかは事前に設定可能。





プロンプトを入力してタスクとスケジュールを作成。従来のチャットでは今あるデータからタスクを完了させることが基本になりますが、Gemini Sparkは今後手に入るデータをまとめたりそこからタスクを派生させたりと、将来のタスクを設定できるというわけ。





例えば「出欠確認メールに対する返信の内容を確認して全員の出欠をまとめる」というタスクの場合、「Gmailに返信が届いたらGemini SparkがGoogleスプレッドシートに反映する」という作業を24時間いつでもバックグラウンドで実行します。





Gemini Sparkは自律的に動きつつも、重要なアクションの実行前にはユーザーに確認するよう設定できるため、「意図しないタスクが勝手に実行されてしまう」というような心配はないこともアピールされています。また、Gmailと連携してメールを読み取るタスクを与えたとしても、指示に基づいてメール管理を支援するために動作するものであり、メールを無差別に読み取ることはないそうです。



Gemini Sparkは、Gemini 3.5 FlashとAntigravity上で動作します。記事作成時点ではGemini SparkはGoogle AI UltraユーザーのみがGeminiアプリ内で使用可能となっており、Google AI Ultraの日本向けプランは月額1万4500円の「Google AI Ultra 5x」と月額3万2000円の最上位プラン「Google AI Ultra 20x」の2種類が存在しています。

