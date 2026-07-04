2026年07月04日 10時00分 メモ

空を埋め尽くす配送ドローンや空飛ぶタクシーが故障したらどうなるのか？



配達ドローンや空飛ぶタクシーは徐々に実用化へと近づいており、いずれ都市部上空がドローンで埋め尽くされる日が来るかもしれません。そんな配達ドローンや空飛ぶタクシーの実用化では、「故障した時の対応」を計画しておくことが必要不可欠だと、クイーンズランド工科大学でドローンについて研究するルイス・メヒアス准教授らが解説しています。



Flying taxis and delivery drones could soon crowd city skies. What happens when they fail?

https://theconversation.com/flying-taxis-and-delivery-drones-could-soon-crowd-city-skies-what-happens-when-they-fail-284831



2026年5月、オーストラリアのシドニーで開催されたドローンショーで、空を飛ぶ1000機ものドローン編隊が突如として崩れ、約90機が海や付近の遊歩道に落下するという事故が発生しました。幸いこの事故では立ち入り禁止区域にしかドローンが落下せず、けが人などは出ませんでしたが、空を飛ぶドローンが故障した時の安全確保という問題を浮き彫りにしました。



メヒアス氏らは、「今後10年以内に渋滞を避けるために空を飛ぶ自律型タクシーや、都市部で荷物を配達する自律型ドローンが身近な存在になる可能性を考えると、これは重要な問題です。たとえばアメリカでは最近、ドローン配達外車のWingがウォルマートとの提携を7都市に拡大すると発表しました」と述べています。



当然ながらドローンには故障する可能性がありますが、自動車などのように「スピードを落として路肩に寄せる」といった操作は不可能です。従って、安全性を確保するには故障を未然に防ぐだけでなく、故障が発生した場合に航空機が安全に対応できることを保証する必要があります。





すでに現代のドローンは、単一の故障が機体の喪失につながらないようにさまざまなバックアップ機能を備えています。これには複数のモーターや分散型推進システム、バックアップ用のフライトコンピューター、および故障耐性のあるソフトウェアなどが含まれるとのこと。



しかし、非常に信頼性が高く優れた技術であっても、予期せぬ形で障害が発生する可能性は残ります。軽微なソフトウェアの問題やセンサーの不具合、急激な天候といった要因はひとつひとつの影響が小さくても、複数が重なると制御不能な事態に発展する場合もあります。特に都市部では、建物周辺の風向きの変化や信号の途絶、同じ空域を多くのドローンが飛び交う状況など、事故につながりかねない要因が複数考えられます。





メヒアス氏らは、自律型ドローンが緊急事態に安全に対応するには、以下の3つのことを迅速に行う必要があるとしています。



1：周囲の状況確認

故障や問題が発生した際、まずは周囲の状況を把握する必要があります。人・車両・建物・その他の危険物の存在を考慮しながら、着陸可能な場所を探さなくてはいけません。



2：低リスクの選択肢決定

次にドローンは、最もリスクの低い選択肢を決定する必要があります。安全な着陸地点が必ずしも近距離にあるとは限らず、そこまで安全に飛行することができなければ、被害を最小限に抑える場所に墜落するといった選択肢も検討しなくてはなりません。



3：目的地までの安全な誘導

最後に、ドローンを安全に目的地まで誘導しなければなりません。これは、ドローンの航行にすでに不具合が生じている場合や、悪天候下で飛行している場合は特に困難になります。



メヒアス氏らは、「これらのタスクは個別に扱うことはできません。単一の安全システムとして連携し、事態の展開に応じてリアルタイムで意思決定と対応を行う必要があります」と述べました。





ドローン規制当局は主に厳格な試験や認証、バックアップシステムを通じた故障の防止に重点を置いています。これはもちろん重要ですが、「故障したドローンはどれほどの速さで安全な着陸場所を特定できるのか？」「一部のシステムが正常に機能しなくなっても安全に航行できるのか？」といった故障発生後の対応については、あまり議論されていないとのこと。



メヒアス氏らは、「最も回復力の高いシステムとは、必ずしもまったく問題が発生しないシステムではありません。むしろ新たな問題を察知し、変化する状況に適応し、事態が深刻化する前にリスクを軽減できるシステムです」とコメント。ドローンの未来は通常時の飛行能力だけでなく、万が一の事態が発生した時の対応力にかかっていると主張しました。

