停電でロボタクシーが立ち往生したためWaymoがサンフランシスコでのサービスを一時停止


Google発の自動運転車企業であるWaymoは、サンフランシスコを含む複数の都市でロボタクシーを運行しています。しかし、サンフランシスコで行われた計画停電の影響で、Waymoのロボタクシーが交差点で立ち往生し、大渋滞を生み出すという事態が発生したため、サンフランシスコでのサービス提供を一時的に中止することが決定しました。

2025年12月20日(土)、サンフランシスコ・ベイエリアを中心とするカリフォルニア州北部地域の天然ガスおよび電力供給を行なうパシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーが、計画停電を実施しました。市内の信号が消えたことで、Waymoのロボタクシーは混乱に陥り、交差点で立ち往生してしまいます。

サンフランシスコの街中で立ち往生するWaymoのロボタクシーの様子を撮影した動画は、X(旧Twitter)上に多数投稿されています。


「サンフランシスコ中で故障したWaymoが道を塞いでいます。停電のせいです」


「6台のWaymoが壊れた信号で停車して道路を塞いでいます。停電に対応する訓練を受けていなかったようです」


道路で立ち往生するWaymoのロボタクシーがズラリ


Waymoのロボタクシーが大渋滞を引き起こします。


渋滞は昼間から夜にかけて発生していたようです。


2025年12月20日(土)、Waymoは停電のためにサンフランシスコでのサービスを一時停止したことを発表しました。Waymoの広報担当者であるスザンヌ・フィリオン氏は、テクノロジーメディアのTechCrunchに対して「サンフランシスコ・ベイエリアで起きた広範囲にわたる停電のため、Waymoの配車サービスを一時停止しました。Waymoチームは市当局と緊密に連携し、インフラの安定性を監視するために懸命に取り組んでおり、サービスを早期に再開できることを期待しています。ご理解とご協力に感謝申し上げます。状況が整い次第、最新情報をお知らせいたします」という声明を出しました。


Waymoは停電がなぜロボタクシーにこれだけ大きな影響を与えたのかを説明していませんが、TechCrunchは「考えられる原因のひとつは、停電によって市内の多くの信号機が停止したためでしょう。実際、停電は信号機とサンフランシスコ市営鉄道などの公共交通機関の両方に影響を与えており、サンフランシスコのダニエル・ルーリー市長は住民に対し、必要な場合を除き道路を使わないよう警告しました」と記しています。

なお、渋滞発生時に携帯電話のネットワークが不安定になっていたことがロボタクシーによる渋滞に影響している可能性を指摘するもあります。

地元メディアのThe San Francisco Standardは、「Waymoは人間の運転手と比べて自社の車両の方が安全であるというデータをたびたび宣伝していますが、Waymoのロボタクシーは管理外のインフラに依存しており、電力網などの要素が不安定になると運行に支障が出るリスクがあります」と報じました。

