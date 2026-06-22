2026年06月22日 17時10分 試食

汁なしでドライカレー味なチキンラーメン「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」試食レビュー、湯切りした湯がスープになる仕様



日清食品から「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」が、2026年6月22日(月)に登場します。カレーソースは香ばしいチキンラーメンの麺とも相性がよく、暑い夏でもスパイスの香りで食欲をかきたてるとのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。



「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」(6月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13777/



「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」のパッケージはこんな感じ。





汁なしどんぶりということで、湯切り口が付いています。





原材料名を見ると、小麦粉・しょうゆ・チキンエキス・香辛料・しょうが調味料・たまねぎ・オニオン調味料・野菜調味油・カレー粉・チキン調味料・香味調味料などが入っていることがわかります。かやくはにんじんのみというシンプルな構成。





1食94gあたりのカロリーは441kcalです。





フタを途中まで開けると、中には液体ソースと後がけスパイスMIXの小袋が入っていました。これらの袋はいずれも後入れなので、取り出しておきます。





お湯を内側の線まで注いで3分待機。液体ソースはフタの上で温めておきます。





3分経過したら湯切り口を剥がし、静かに傾けてお湯を切ります。この際に流したお湯はそのままスープとして飲めるとのことなので、今回はマグカップに注いでおきます。





湯切りが終わったら麺に液体ソースをかけてよく混ぜて、最後に後がけスパイスMIXをかけたら完成。





さっそく食べてみると、砕かれたスパイスの風味と辛みがガツンと感じられ、そこに適度なカレーのコクと香りが加わって食べる手が止められない味わい。汁なし麺のため作った後はすぐに温度が下がり、食べながら暑さを感じなくて済むのもうれしいポイントです。なお、香辛料のピリッとした辛みがあるため、辛いのが苦手な人は注意が必要です。





スープはいつも飲み慣れているチキンラーメンのスープ味で、スパイス感たっぷりの汁なし麺を食べる合間にほっと一息つくことができます。





「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」の希望小売価格は税別248円で、は2026年6月22日(月)から全国の小売店などで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文でき、価格は12個セットが税込2680円(1個あたり約223円)で購入可能でした。



Amazon.co.jp: チキンラーメン 汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味 94g×12個 : 食品・飲料・お酒

