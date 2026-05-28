2026年05月28日 10時24分 ネットサービス

Blueskyは「国家が関与する世論操作アカウント」を1年で8526件削除



Blueskyが2025年5月以降に「国家が関与する世論操作アカウント」を8526件削除したことを明らかにしました。







Blueskyは2025年5月からの1年間で「国家が関与する世論操作アカウント」を8526件削除しました。2026年1月以降の削除件数は4907件で、2025年と比べて削除ペースが2倍に上昇しているそうです。ほとんどのケースでは最初の投稿から数時間以内に削除対応を実施しており、削除までの投稿閲覧数は平均50回に抑えられています。



世論操作は既存アカウントを乗っ取って実行されていたとのこと。乗っ取られたアカウントの多くは古い休眠アカウントでしたが、アクティブなアカウントが乗っ取り被害に遭うこともありました。アカウントの乗っ取りはBlueskyシステムに対する攻撃によって実行されたわけではなく、「過去の別のデータ侵害で流出していた認証情報」を用いて不正アクセスされていたと考えられています。



Blueskyは乗っ取り被害を防ぐために「他のサービスの使い回しではなく、Bluesky専用の強力なパスワードを使用する」「パスワードマネージャーを使用する」「二要素認証を有効化する」という対策を推奨しています。Blueskyで二要素認証を有効にするには、まず「設定」をクリックしてから「プライバシーとセキュリティ」をクリック。





「2要素認証(2FA)」の右隣にある「有効にする」をクリックすると二要素認証の設定画面にアクセスできます。

