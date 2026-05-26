2026年05月26日 13時51分 スマホ

AppleがiPhone 17 Proだけでプロサッカーの試合を生中継



Appleはアメリカのプロサッカーリーグである「メジャーリーグサッカー(MLS)」の全試合をApple TVでライブ配信する契約を結んでいます。この契約の一環として、Appleは2026年5月23日に「iPhone 17 Proだけで撮影されたLAギャラクシー対ヒューストン・ダイナモFCの試合」を生中継しました。



Apple TV、iPhone 17 Proで撮影された初のメジャーリーグのプロフェッショナルスポーツイベントを生中継 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/05/apple-tv-to-air-first-major-live-pro-sports-event-shot-on-iphone-17-pro/





Houston Dynamo involved in historic broadcast with 12 iPhone 17 Pros

https://www.chron.com/sports/article/houston-dynamo-iphone-22270993.php



Wide shots exposed Apple's iPhone soccer broadcast limits

https://appleinsider.com/articles/26/05/25/wide-camera-shots-exposed-the-limits-of-apples-iphone-17-pro-soccer-broadcast



2026年5月21日、Appleは「iPhone 17 Proだけで撮影されたMLSの特別生中継を配信する」と発表しました。MLSの試合の生中継全体をiPhoneで撮影するのはこれが初めてのことです。





Appleはメジャーリーグベースボール(MLB)の生中継でもiPhoneを利用するテストを実施しており、2025年9月に開催されたボストン・レッドソックス対デトロイト・タイガースの試合中継でも、iPhone 17 Proを使用してきました。ただし、生中継全体をiPhoneで撮影するのは今回が初めてです。



ボストン・レッドソックス対デトロイト・タイガースの試合で利用されたiPhone 17 Pro



Apple TV just announced that (for the first time ever) this weekend's LA Galaxy vs. Houston Dynamo match will be shot entirely on an iPhone 17 Pro.



Here's what the setup looked like last year when they began testing it during MLB games. pic.twitter.com/aw3SezsD39 — Joe Pompliano (@JoePompliano) May 21, 2026



MLSとLAギャラクシーはInstagram上で生中継に利用したiPhone 17 Proを紹介する動画を公開しています。





動画の中ではゴール裏・スタンド・サイドライン・選手入場などにiPhone 17 Proが配置されていました。





2026年5月23日に当該試合が生中継されると、Reddit上では視聴者から広角ショットのぼやけ、明らかな圧縮、頻繁なピント調整、ブレのあるトラッキング、フィールドを素早く移動する際の画像処理の負荷増加などについて不満の声が上がりました。他にも、パンやトランジションの際に草の質感がぼやけたり濁ったりする問題が、圧縮ノイズやシャープネス処理が目立ちやすい大型テレビでは顕著になると指摘もありました。一部の視聴者は、試合の大半が普通に見えたと説明。よりクローズアップしたショットの方がピッチ全体を映す際よりも鮮明に見えたという声もありました。





MLSの公式YouTubeチャンネルでは、LAギャラクシー対ヒューストン・ダイナモFCの公式ハイライトが公開されています。このハイライトの映像もすべてiPhone 17 Proで撮影されたものなのかは不明ですが、動画のコメント欄には「これがiPhoneで放送された試合」「素晴らしいクオリティ」といったコメントが寄せられていました。また、他の試合の公式ハイライトと比べると、LAギャラクシー対ヒューストン・ダイナモFCの公式ハイライトは画面全体が少し暗くなっています。



LA Galaxy vs. Houston Dynamo FC | Full Match Highlights | Guilherme BANGER!! - YouTube





LAギャラクシーにはドイツの名門クラブであるドルトムントで長らく活躍した元ドイツ代表のマルコ・ロイス選手や、元日本代表の吉田麻也選手と山根視来選手などが所属しています。なお、試合は1対1の引き分けで終わりました。



サッカーの生中継にも使えるiPhone 17 Proは、Amazon.co.jpで税込17万9801円で販売されています。



Amazon.co.jp: Apple iPhone 17 Pro 256GB (SIMフリー)：最大120Hz のProMotion を採用した6.3 インチディスプレイ、A19 Pro チップ、飛躍的に向上したバッテリー駆動時間、センターフレームフロントカメラを搭載したPro Fusion カメラシステム；シルバー : 家電＆カメラ

