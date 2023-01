MetaがNBA・WNBAとのパートナーシップを拡大し50試合以上をVRで観戦可能に

Metaがバスケットボールリーグの NBA および WNBA と結んでいたパートナーシップを延長し、同社のVRヘッドセット「Meta Quest」シリーズでより多くの試合を観戦できるようにしたことを明らかにしました。 Basketball Diaries: Our Partnership Extension with the NBA https://www.oculus.com/blog/nba-basketball-2023-season-xtadium-meta-horizon-worlds-vr/ Metaが2020年に契約を結んで以来、Meta Questシリーズは「NBA公式VRヘッドセット」としての地位を築き上げています。今回Metaがパートナーシップを延長したことで、2023年のシーズン中に行われるNBAの52試合をVRで体験できるようになるとのこと。

2023年01月24日 12時22分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1p_kr

