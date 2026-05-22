2026年05月22日 11時30分 ネットサービス

SpotifyがAI活用のライセンス付きカバー＆リミックスツールを提供へ、UMGと画期的契約



Spotifyとユニバーサル・ミュージック・グループ(UMG)が、録音された音楽および音楽出版物についての画期的な契約を交わしたことを発表しました。契約に基づき、Spotifyに参加しているアーティストの楽曲をファンがライセンス付きでカバーしたりリミックスしたりできるAI活用のツールをSpotifyが提供できるようになります。



Spotify and Universal Music Group Announce Landmark Licensing Agreements for Fan-Made Covers and Remixes — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2026-05-21/universal-music-group-spotify-licensing-agreements-fan-made-covers-remixes/





Spotify and Universal Music agree deal to let subscribers create AI remixes | Spotify | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/may/21/spotify-and-universal-music-agree-deal-to-let-subscribers-create-ai-remixes



Spotify and Universal Music Announce Agreements for Fan-Made Covers

https://variety.com/2026/digital/news/spotify-universal-music-licensing-agreements-fan-made-covers-1236755951/



新ツールはSpotify Premiumユーザー向けに有料アドオンとして提供されるもので、Spotifyに参加しているアーティストやソングライターにとっては追加の収入源となります。





Spotifyの共同CEOであるアレックス・ノルストローム氏は「音楽業界の難題を解決することこそがSpotifyの使命であり、次はファンによるカバーやリミックスが対象です。我々が構築するのは、参加しているアーティストやソングライターの承諾・クレジット・報酬を前提としたものです。これまでも技術革新のたび、我々はUMGのサー・ルシアンらのチームと協力して音楽エコシステムを進化させてきました。その結果はファンにとって豊かで有益な体験となり、アーティストやソングライターには報われる成果をもたらすものとなります」と述べました。



また、UMGの会長兼CEOを務めるサー・ルシアン・グレインジ氏は「音楽業界において最も価値のある革新とは、常にアーティストとファンの距離を縮めるものです。先駆的AIを活用した今回の『スーパーファン・イニシアチブ』はまさにその原則を中核に据えたもので、人間の芸術性を支え、ファンとの絆を深め、アーティストやソングライターに対して新たな収益の機会を創出することを目的としています」と述べています。



その上で「テクノロジーによる変革を通じて業界をリードしてきた当社の長年の実績とアレックスらSpotifyチームとの協業を基盤とした今回の取り組みは、アーティストを最優先に据えて、責任あるAIに根ざしており、エコシステム全体の成長を牽引することになるでしょう」と自信を見せました。



具体的なツールの提供時期や利用価格についての情報は発表されていません。また、UMGの全アーティストが対象なのか、一部アーティストが対象なのかも明らかになっていません。



UMGにはテイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュといった人気アーティストが所属しています。



TAYLOR SWIFT | テイラー・スウィフト - UNIVERSAL MUSIC JAPAN

https://www.universal-music.co.jp/taylor-swift/



Ariana Grande | アリアナ・グランデ - UNIVERSAL MUSIC JAPAN

https://www.universal-music.co.jp/ariana-grande/



ビリー・アイリッシュ ｜ Billie Eilish - UNIVERSAL MUSIC JAPAN

https://www.universal-music.co.jp/billie-eilish/

