2026年05月16日 22時00分 サイエンス

選挙で投票する高齢者は投票しない高齢者よりも長生きする



長生きするために必要なこととしては、「野菜をたくさん食べる」「定期的に運動する」「よく眠る」「社会的つながりを保つ」「アルコールの摂取や喫煙を控える」などが挙げられます。新たな研究では「選挙で投票すること」も、長生きできるかどうかに関わっている可能性があるとわかりました。



Voting behavior and mortality risk in older adults: Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study | The Journals of Gerontology: Series B | Oxford Academic

https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/81/5/gbag034/8512514



Older Americans who vote live longer than those who don’t – new research

https://theconversation.com/older-americans-who-vote-live-longer-than-those-who-dont-new-research-279933



アメリカ・インディアナ大学で慈善活動について研究しているサラ・コンラス准教授らの研究チームは、食習慣や運動といった健康的な生活習慣だけでなく、投票のような市民活動も長生きに何らかの影響を及ぼしているのではないかと考えました。



研究チームは、投票が健康にいい影響を与えるのかどうかを検証するため、1957年以来ウィスコンシン州の高校卒業生を無作為に追跡しているウィスコンシン縦断研究のデータを分析しました。アメリカでは一般に若年層よりも高齢者の方が投票率が高く、ウィスコンシン州ではさらに高齢者の投票率が高い傾向にあるとのこと。





研究チームは2008年のアメリカ大統領選挙について、投票した高齢者と投票しなかった高齢者の長期的な健康状態を比較しました。投票の有無はアメリカ人の投票行動を追跡するCatalistのデータを、死亡率などについては公式の死亡記録索引を用いて調べたとのこと。



分析の結果、2008年のアメリカ大統領選挙で投票した人は投票しなかった人に比べて、投票から5年以内に死亡する可能性が45％、10年後に死亡する可能性が37％、15年後に死亡する可能性が29％低いことがわかりました。2004年と2012年のアメリカ大統領選挙についても調べたところ、やはり同様の効果がみられましたが、2004年の選挙よりも2008年と2012年に行われた選挙の方が強い傾向がみられました。





この結果については、「そもそも健康な人の方が投票しやすいから、結果的に投票した人の死亡率が低いだけではないか」と考える人もいるはず。しかし、投票前の健康状態・性別・婚姻状況・収入・ボランティアなどその他の市民活動への参加といった要因を考慮しても、投票した人の死亡リスクは依然として低いことが示されました。さらに、投票前に健康状態が悪かった人ほど、投票したことによる15年後の死亡率の改善が大きかったとのことです。



今回の研究でわかったことのひとつに、「投票方法と死亡率の関係はない」という点が挙げられます。自ら投票所に出向いて投票した高齢者と、何らかの理由で郵送投票を行った高齢者とを比較したところ、両グループとも15年間の死亡率は同じくらい低かったと報告されています。



また、高齢者が投票した候補者が当選するかどうかも、後の死亡率に関連していませんでした。当然、支持する候補者が落選すればストレスを感じることもありますが、調査対象となった高齢者は政治的帰属にかかわらず、投票によって長期的な死亡率減少の恩恵を受けていました。





これまでの研究では、ボランティア活動が脳の報酬系を活性化させ、ストレスを軽減し、老化のいくつかの段階を遅らせることを示す証拠が示されています。投票もある意味では利他的かつ共同的な行動であるため、自己効力感や社会的なつながりを感じさせ、死亡率低下などのメリットをもたらす可能性があるとのことです。

