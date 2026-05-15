2026年05月15日 19時35分 AI

Googleは2026年5月のGoogle I/O 2026でGeminiの新モデルを発表する見込み、GPT-5.5レベルの性能だがMythosには及ばない



Googleは2026年5月19日から開発者向けカンファレンス「Google I/O」を開催します。開催に先立ち、Geminiのウェブ版に「Gemini Spark BETA」という新しいポップアップが表示されるようになったことが報じられており、Google I/OでGeminiの新しいモデルが発表されると予想されています。



Google prepares Gemini Spark AI Agent ahead of I/O launch

https://www.testingcatalog.com/google-prepares-gemini-spark-ai-agent-ahead-of-i-o-launch/



Google is about to release a new Gemini model

https://sources.news/p/google-about-to-release-new-gemini



以下はXに投稿されたGeminiのスクリーンショットで、「Welcome to Gemini Spark」と表示されています。



Gemini Spark 👀 pic.twitter.com/2kuFoHXEol — Fandu (@mrfanduuuuu) 2026年5月14日



表示されているテキストによると、Gemini Sparkは接続されたアプリ、スキル、チャット履歴、スケジュールされたタスク、ユーザーがログインしているウェブサイト、パーソナルインテリジェンスのシグナル、位置情報からコンテキストを取得し、アクションを実行する際にそのデータの一部を第三者と共有するとのこと。Gemini Sparkは実験段階で、機密性の高い操作を行う前には許可を求めるように設計されていますが、許可なく個人情報を共有したり購入を行ったりする場合があるため、専門的なアドバイスをGemini Sparkに頼らないよう警告しています。



また、より具体的なモデル名として、「Spark Robin V1.1 Fast」という名前も確認されています。



🚨 Google Gemini has a new model named “Spark Robin”.



Description says “Rich Visual Response” pic.twitter.com/5EO7zTInTX — Fandu (@mrfanduuuuu) 2026年5月3日



Gemini Sparkの重要なポイントとして、説明の中で「スキル」という言葉が使われています。単純なチャットやコーディングを行うAIではなく、競合他社が採用しつつあるスキルとテンプレートのフレームワークに適合することを意図していると考えられます。また、「Geminiをあなたの日常のAIエージェントとして活用すれば、受信トレイの処理、オンラインタスクなど、あらゆる面で24時間365日サポートを受けられます」と記載があり、常時稼働という位置付けはAnthropicやOpenAIのAIエージェントプラットフォームと直接競合します。





AI開発競争に関するニュースレター「Sources」の著者であるアレックス・ヒース氏によると、Google I/Oで発表される可能性がある新しいGeminiは、OpenAIが2026年4月にリリースしたGPT-5.5に匹敵する性能を持つとのこと。一方で、サイバー攻撃性能が高すぎるため一部の組織のみに提供されているAnthropicの「Claude Mythos Preview」には及ばない程度の性能であると予想されています。



Google I/Oは現地時間の2026年5月19日から20日にかけて開催されます。日本時間では20日午前2時から開幕し、Geminiのほかクロスリアリティ向けのOS「Android XR」のアップデートやそれに対応したスマートグラスなどに関する発表が予想されています。



Google I/O 2026

https://io.google/2026/

