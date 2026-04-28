2026年04月28日 06時00分 サイエンス

空気清浄機を使うと40歳以上の成人の脳機能が改善する可能性がある



空気中に浮遊するPM2.5やすす、ほこりなどの粒子状の物質は、呼吸器や心血管の病気だけでなくアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患とも関連していると言われます。こうした粒子状の物質を減らす手段としてHEPAフィルターを搭載した空気清浄機が使われる中、コネチカット大学のニコラス・ペレグリーノ氏らは、1カ月間HEPAフィルターを搭載した空気清浄機を使用することで脳機能テストの結果がどう変わるのかを研究しました。



Effect of HEPA filtration air purifiers on cognitive function from a secondary outcome analysis of a pragmatic randomized crossover trial | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-026-48063-8



HEPA air purifiers may boost brain power in adults over 40 – new research

https://theconversation.com/hepa-air-purifiers-may-boost-brain-power-in-adults-over-40-new-research-280885





HEPAは「High Efficiency Particulate Air」の略で、空気中の細かい粒子を捕まえる高性能フィルターを指します。HEPAフィルターを搭載した空気清浄機は、PM2.5やすす、ほこりなどの粒子状の物質を空気中から取り除くために使われますが、HEPAフィルター搭載の空気清浄機を使うと人間の認知機能にどのような影響が出るのかを調べた研究は多くないとペレグリーノ氏らは語ります。



そこでペレグリーノ氏らは、マサチューセッツ州のサマービルに住む30歳～74歳の119人を対象に、HEPAフィルターを搭載した空気清浄機の使用が認知機能に与える影響を調べました。サマービルは「Interstate 93」と「Route 28」という2本の主要道路の近くにあり、自動車の排ガスなどによる大気汚染の影響を受けやすい地域です。そのため、空気清浄機を使うことで健康にどのような変化が出るのかを調べる場所として適していたとのこと。



by Brian Corr



ペレグリーノ氏らは実験参加者をランダムな2グループに分け、一方のグループにはHEPAフィルターを搭載した空気清浄機を1カ月使ってもらった後、1カ月の休止期間を挟み、その後HEPAフィルターを取り外した空気清浄機を1カ月使用してもらいました。そして、もう一方のグループには逆に、HEPAフィルターを取り外した空気清浄機を1カ月使ってもらってから1カ月の休止期間を挟み、その後HEPAフィルターを搭載した空気清浄機を1カ月使用してもらいました。



参加者はHEPAフィルターあり／なしのそれぞれの1カ月の使用期間が終わるたびに脳の働きを調べるためのテスト「Trail Making Test(TMT)」を受けました。TMTは2つの課題で構成されており、1つ目は紙の上に並んだ数字を「1→2→3→4」と順番につなぐ課題で、視覚的な情報を追う力や手を動かす速さを測るもの。2つ目は「1→A→2→B」のように数字と文字を切り替えながら交互につなぐ課題で、物事を切り替えながら処理する力や、状況に合わせて考え方を変える力を測定するものです。





TMTの結果をペレグリーノ氏らが分析したところ、まず参加者全体で見るとHEPAフィルターがあってもなくても有意な差は見られなかったそうです。しかし、参加者の約42％を占める40歳以上の人に限定して分析したところ、HEPAフィルターなしの空気清浄機を使った後よりも、HEPAフィルターを搭載した空気清浄機を使った後の方が数字と文字を交互につなぐ課題を平均12％速く完了していたとペレグリーノ氏らは報告しています。



ペレグリーノ氏らは「12％という改善幅で急に頭がさえたように感じられるとは限らないものの、長期的な健康を考えると認知機能の低下を防ぐことは重要」と述べ、認知機能の小さな低下であっても死亡リスクの上昇と関連する可能性があると主張しています。



空気清浄機がどのように認知機能に影響するのかはまだはっきりしていないとのことですが、ペレグリーノ氏らは「粒子状物質を吸い込むことで脳の領域同士をつなぐ白質に影響が出る可能性がある」と考えています。今後はHEPAフィルターで粒子状物質を減らすことが、白質への影響を抑え、認知機能の低下を抑えることにつながるのかどうかを調べる予定とのことです。