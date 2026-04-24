2026年04月24日 12時48分 ハードウェア

イーロン・マスクのAIチップはIntelの14Aプロセスで製造される予定



イーロン・マスク氏は「Terafab」と呼ばれるAIチップ開発プロジェクトを進めており、IntelがTerafabに参加することも発表されています。新たに、TerafabのAIチップがIntelの半導体製造システムである「14Aプロセス」を用いて製造される予定であることが明らかになりました。



Tesla Releases First Quarter 2026 Financial Results | Tesla Investor Relations

https://ir.tesla.com/press-release/tesla-releases-first-quarter-2026-financial-results



Intel Reports First-Quarter 2026 Financial Results :: Intel Corporation (INTC)

https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1767/intel-reports-first-quarter-2026-financial-results



Elon Musk says his TeraFab facilities will use Intel's 14A process technology to make AI chips — SpaceX will be responsible for high-volume chip manufacturing in likely Intel tech licensing deal | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/elon-musk-says-terafab-will-use-intels-14a-process-technology-to-make-ai-chips-spacex-will-be-responsible-for-high-volume-chip-manufacturing-in-liekly-intel-tech-licensing-deal



TerafabはテスラとxAIとSpaceXの合同プロジェクトで、ロジック設計からメモリ製造、パッケージングまでを含むAIチップの要素を統合する「史上最も壮大なチップ開発プロジェクト」とアピールされています。2026年4月7日にはIntelがTerafabへの参加を発表し、Intelの設計・製造・パッケージング能力をTerafabの目標達成に役立てることを表明しました。



Intelがイーロン・マスクのAIチップ開発プロジェクト「Terafab」に参加を表明 - GIGAZINE





マスク氏は日本時間の2026年4月23日に実施されたテスラの2026年第1四半期決算報告会の中でTerafabについて言及し、Terafabのチップ製造にIntelの14Aプロセスを採用する計画を進めていることを明らかにしました。マスク氏は「Intelの14Aプロセスは最先端の技術ですが、まだ完成しているわけではありません」と述べつつ「Terafabが事業を拡大する頃には14Aプロセスは成熟して実用段階に入っているでしょう。このため、14Aプロセスを採用することは正しい判断だと考えています」と述べて期待感を示しています。マスク氏の当該発言は以下の動画の46分45秒頃から確認できます。



Tesla Q1 2026 Financial Results and Q&A Webcast - YouTube





14Aプロセスは18Aプロセスと比べて1.3倍のチップ密度を実現する製造技術で、2027年に先行試験が始まる予定です。



Intelが14Aプロセスの概要を発表、18Aとくらべてワット当たりの性能が15～20％向上 - GIGAZINE





Intelのリップ・ブー・タンCEOは2026年4月23日に発表した(PDFファイル)2026年第1四半期決算報告書の中で「イーロン・マスク氏以上にふさわしいパートナーは存在しないと確信しています。イーロンと私は世界の半導体供給が需要の急増に追いついていないという強い確信を共有しています。私たちは半導体プロセス技術をリファクタリングする革新的な方法を模索することに大きな期待を寄せています。私たちは製造効率を向上させるための型破りな手法を探求し、最終的に半導体製造の経済性を飛躍的に改善することを目指しています」とコメントしています。



記事作成時点では、IntelがTeraFabで果たす具体的な役割は発表されていません。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「マスク氏の発言に基づくと、Intelから14プロセスのライセンスを取得してTeraFabの工場に統合することを目指していると考えられる」と指摘しています。



なお、Intelの株価は決算報告の後、時間外取引によって前日比19.95％の増加を記録しています。

