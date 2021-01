新CEO就任を発表したIntelが引退したCPUアーキテクトを再雇用、「エキサイティングな高性能CPUプロジェクト」が推進中とも

なお、Intelは現地時間の2021年1月21日に2020年第4四半期(10~12月)の決算を発表しています。2020年第4四半期の決算によると、同期の売上高は200億ドル(約2兆円)で前年同期比では1%減となっています。これにより、2020年の年間売上高は前年比で8%増の779億ドル(約8兆円)という過去最高の数字をたたき出しました。 Intelは2021年第1四半期の売上高が186億ドル(約1兆9000億円)程度になると予測しています。 Intel Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2020 Financial Results :: Intel Corporation (INTC) https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1439/intel-reports-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial

