2026年04月24日 13時20分 AI

MicrosoftがWord・Excel・PowerPoint用Copilotエージェント機能を正式リリース



Copilotの大幅なアップグレードにより、Word・Excel・PowerPointを直接操作できるエージェント機能が正式に実装されました。



Copilot's agentic capabilities in Word, Excel, and PowerPoint are generally available | Microsoft 365 Blog

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2026/04/22/copilots-agentic-capabilities-in-word-excel-and-powerpoint-are-generally-available/



Wordでは、白紙の状態からさまざまなスタイルの文書を作成することができます。





Excelでは、データの探索、分析、説明から図表の作成までさまざまな動作をCopilotに任せることができます。





PowerPointでは、最新の論点やデータを反映して既存のスライドを更新したり、アニメーションを活用しながらデータを構築したりすることができます。





Microsoftによると、Copilotをリリースした当初はアプリケーションを操作できるほどの力はなかったとのこと。そのため、Copilotは質問に答えることはできても直接アクションを実行するようなことはできませんでした。その後1年間にわたる改良の結果、Copilotは進化し、複数ステップにわたるアクションでも確実に処理できるようになったそうです。



開発中は「単に手順を提案するだけでなく、フォーマット、構造化、ビジュアルの作成、データの変換といった作業を実行することで最大の価値を生み出す」というテーマが見いだされ、それに向けた調整が進められたといいます。中でも、ユーザーや組織に併せてCopilotをカスタマイズする「Work IQ」が統合されている点が特徴で、ユーザーの指示を記憶して質の高い結果を生み出すことが可能になっているとのことです。



MicrosoftはCopilotが高度なタスクを人間のように実行できるようになったことについて「まるで魔法のようだ」と表現しました。



Microsoftのサティア・ナデラCEOは、Copilotの進化を記念し、90年代に放送されたExcelの広告を再現した映像を公開しました。

