2026年04月21日 23時00分 メモ

サウナは運動よりも心拍数を低下させ、回復効果が確かにあるという調査結果



サウナが身体に良い効果を実際に与えているかどうか、ウェアラブルデバイスの利用データを分析した調査が報告されました。その結果、サウナに入る日は最低心拍数が低下し、運動以上に身体への回復効果を与える可能性があると示されました。



Saunas Lower Your Heart Rate More Than Exercise - Terra Research

https://tryterra.co/research/sauna-effect-on-heart-rate





サウナは古代フィンランドの原始時代から存在し、常に治療効果があると考えられてきました。実際にサウナは運動と同じく健康に有益と示した研究結果や、サウナに頻繁に入る人は認知症になりにくいという研究結果など、さまざまな科学的証拠も示されています。一方で、サウナ利用者は「間違った効能を期待してサウナに入っている」という調査結果があったり、従来の研究はサウナ入浴の長期的な健康への影響に焦点を当てており即時的な生理学的反応はあまり理解されていなかったりと、見識が不足している部分もあります。



体を温める入浴やサウナは運動と同じく健康に有益と判明、糖尿病患者の治療法としても有効な可能性 - GIGAZINE





そこで、ウェアラブルデバイスなどを展開するイギリスのソフトウェア企業・Terra APIは、ウェアラブルデバイス利用者でサウナユーザーである256人のデータをアプリ経由で収集し、1日あたり約5万9000件の心拍数データを集計することでサウナ利用日と非利用日の身体状況を調べました。



研究では、サウナの即時的な効果を評価するために、実際に対応する効果を分析するt検定を用いました。例えば、「サウナに入った日は疲れている」というデータがあった場合でも、多くの人が運動後にサウナに入る場合、「疲れている」というデータは運動による可能性があります。そのため、単なる観測データだけではなく、活動量を調整した数値でも比較を実施しています。



分析の結果、サウナに入った日は入らなかった日と比べて最低心拍数が低くなる傾向があると明らかになりました。Terra APIによると、この効果は活動量を調整した後でも維持されたとのこと。サウナに入った日と入らなかった日の差は平均で5％(3拍/分)であり、これは顕著な生理学的変化と言えるそうです。以下のグラフは赤色がサウナ利用日、青色がサウナ利用なし日の心拍数の低下を睡眠時間全体にわたって示したもの。





また、女性はサウナ利用日に活動量の増加がより顕著に見られることが分かりました。これは女性の方がトレーニング日のみサウナを利用していることを反映している可能性があります。一方で、サウナ利用日における最低心拍数の低下は女性の方が男性よりも小さかったことが示されました。以下はサウナ利用日と非サウナ利用日の変化を示すグラフで、一番上が活動時間、一番下が最低心拍数。Terra APIの過去の調査では、月経周期が回復力や夜間の心拍数に影響を与えている可能性がありましたが、サウナの効果も月経周期と関係している可能性が今回の調査で示唆されました。





今回の分析結果を受け、Terra APIは「サウナの利用は、回復を目的とした活動の1つです。サウナを利用する日は活動量が多く、これは人々が実際にサウナを利用する方法、つまり運動後のルーティンとして利用されることが多いという点と一致します。しかし、活動量を考慮しても、サウナを利用する日の夜間の最低心拍数は低く、これは運動だけでは説明できない『生理的な回復』をサウナがもたらしていることを示唆しています。メカニズム的には、このパターンは既知の熱ストレス生理学と一致しています。サウナ中は心拍数が増加し、その後に冷却中の副交感神経の影響の増加を反映する回復ダイナミクスが続くことで、睡眠中の心拍数低下と回復につながります」と説明しています。



ソーシャルニュースサイトのHacker NewsにTerra APIの報告書を執筆したキリアコス・エレフテリウ氏が登場し、実験の方法論と結果について解説しています。エレフテリウ氏によると、分析結果から驚いた点として、夜間の心拍数を「副交感神経系の回復シグナル」とみなす場合、サウナは中程度の運動よりも効果的であると言える結果が示されたそうです。ただし、今回のデータ分析で制御できていない要素として、サウナの種類や利用時間は記録されていないほか、ウェアラブルデバイスを使用してサウナに通うユーザーのみが対象となっているため、ある程度健康意識が高い人のみのデータとなっている点には注意が必要です。

