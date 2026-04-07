男性が女性にセクハラをしてしまう2つの科学的理由とは？
職場におけるセクシャルハラスメント(セクハラ)はなぜ起きるのかについて、過去の研究では主に2つの科学的要因が挙げられていました。最新の研究は、2種類の研究を再検討する形で、男性がセクハラをする理由をよりよく説明している理論を突き止めました。
Comparing Gender Hierarchy and Evolutionary Psychology Explanations of Workplace Sexual Harassment | Sexuality & Culture | Springer Nature Link
https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-026-10575-w
Why do men sexually harass women at work? Science offers two explanations – but only one of them holds up
https://theconversation.com/why-do-men-sexually-harass-women-at-work-science-offers-two-explanations-but-only-one-of-them-holds-up-278894
職場で男性が女性に対してセクハラを行う理由について、従来の研究では進化心理学に基づく見方と、社会科学に基づく見方の2つの理論が議論されてきました。スタンフォード大学のモーガン・ウィービング氏やシドニー大学のケイト・リンチ氏、メルボルン大学のコーデリア・ファイン氏は、2つの理論について説明した上で、理論の妥当性を比較する研究を実施しました。
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in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1e_dh
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