マクドナルドのシンボルをモチーフにしたAFKサポートデバイス「アーチー」が公式から登場
ハンバーガーチェーンのマクドナルドが、同社のシンボルであるゴールデンアーチをモチーフとしたデバイス「Archie(アーチー)」を発表しました。
McDonald's Introduces a 'Pro Gamer Menu' With a Device That Will Keep You From Going AFK
https://www.ign.com/articles/mcdonalds-introduces-a-pro-gamer-menu-with-an-arch-shaped-device-that-will-keep-you-from-going-afk-while-you-eat-but-its-only-available-in-trkiye
McDonald's new 'Archie' device stops you going AFK while you eat a Big Mac | Eurogamer.net
https://www.eurogamer.net/mcdonalds-new-archie-device-stops-you-going-afk-while-you-eat-a-big-mac
2026年4月3日、マクドナルド・トルコがゴールデンアーチをモチーフとしたデバイス「アーチー」を発表しました。このデバイスはコントローラーのアナログスティックに引っ掛けるようにして使用することで、プレイヤーが画面から一時的に離れている間(AFK)でも、キャラクターを動かし続けることができるというものです。
マクドナルド・トルコのオズデシュ・ドネン・アルタク最高マーケティング責任者(CMO)は、「オンラインゲームプレイ中、特に白熱した場面でゲーム画面から離れると、ゲームの流れが直接的に阻害される可能性があります」「そのため、多くのゲーマーは様々な回避策を講じています。私たちはこの行動をゲーマーの洞察として捉え、プロゲーマーメニューを注文したお客様へのプレゼントとして、アーチーを提供することとしました」と説明しています。
アーチーをもらうことができるプロゲーマーメニューは、ビッグマック・フライドポテト(Mサイズ)・コーラ(Mサイズ)・オニオンリング(8個)がセットになったメニューで、デリバリーでの注文のみ可能です。なお、記事作成時点ではプロゲーマーメニューはトルコのマクドナルドでのみ注文できます。
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in ゲーム, Posted by logu_ii
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