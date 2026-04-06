2026年04月06日 10時54分 ゲーム

マクドナルドのシンボルをモチーフにしたAFKサポートデバイス「アーチー」が公式から登場



ハンバーガーチェーンのマクドナルドが、同社のシンボルであるゴールデンアーチをモチーフとしたデバイス「Archie(アーチー)」を発表しました。



McDonald's Introduces a 'Pro Gamer Menu' With a Device That Will Keep You From Going AFK

https://www.ign.com/articles/mcdonalds-introduces-a-pro-gamer-menu-with-an-arch-shaped-device-that-will-keep-you-from-going-afk-while-you-eat-but-its-only-available-in-trkiye



McDonald's new 'Archie' device stops you going AFK while you eat a Big Mac | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/mcdonalds-new-archie-device-stops-you-going-afk-while-you-eat-a-big-mac





2026年4月3日、マクドナルド・トルコがゴールデンアーチをモチーフとしたデバイス「アーチー」を発表しました。このデバイスはコントローラーのアナログスティックに引っ掛けるようにして使用することで、プレイヤーが画面から一時的に離れている間(AFK)でも、キャラクターを動かし続けることができるというものです。





マクドナルド・トルコのオズデシュ・ドネン・アルタク最高マーケティング責任者(CMO)は、「オンラインゲームプレイ中、特に白熱した場面でゲーム画面から離れると、ゲームの流れが直接的に阻害される可能性があります」「そのため、多くのゲーマーは様々な回避策を講じています。私たちはこの行動をゲーマーの洞察として捉え、プロゲーマーメニューを注文したお客様へのプレゼントとして、アーチーを提供することとしました」と説明しています。



アーチーをもらうことができるプロゲーマーメニューは、ビッグマック・フライドポテト(Mサイズ)・コーラ(Mサイズ)・オニオンリング(8個)がセットになったメニューで、デリバリーでの注文のみ可能です。なお、記事作成時点ではプロゲーマーメニューはトルコのマクドナルドでのみ注文できます。

