2026年03月31日 12時33分 デザイン

Appleが新たなマスコットキャラ「Little Finder Guy」をアピールしつつある



Appleの廉価版MacBook「MacBook Neo」のプロモーションでmacOSのファイル管理アプリ「Finder」を擬人化したキャラクターを登場させたところ、「Lil(Little) Finder Guy」という愛称で予想以上の人気を博していると報じられています。Lil Finder GuyはAppleが公開したTikTok動画にも登場し、さらに新作動画も公開されています。



Lil Finder Guy — Basic Apple Guy

https://basicappleguy.com/basicappleblog/lil-finder-guy



Apple Leans Into Little Finder Guy With New TikTok Videos - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/03/30/apple-tiktok-little-finder-guy/



FinderはAppleのファイル管理アプリで、Classic Mac OS時代から顔をイメージしたアイコンデザインとなっています。このFinderの顔アイコンはClassic Mac OSの起動画面にも表示されており、リンゴのロゴと並んでAppleを象徴するアイコンといえます。





そして、AppleはMacBook Neoを発表した3月上旬にTikTokの公式アカウントを開設。このTikTokに投稿されたMacBook Neoを紹介するコンテンツに、Finderの擬人化キャラクター「Lil Finder Guy」が登場し、人気を呼びました。





SNS上には二次創作も登場しています。





そして、Appleは2026年3月30日に、このLil Finder Guyが登場するムービーを新たに3本投稿しました。





動画では、Macデスクトップ上のスタック機能、動画アプリ用のリングライト、音声入力などが紹介されています。





チュートリアルはすべてMacBook Neoで行われ、それぞれにLil Finder Guyが登場します。動画へのコメントを見ると、そのほとんどはLil Finder Guyに関するものです。





512 PixelsのStephen Hackett氏は、Little Finder Guyを3Dプリントするための.3mfファイルを配布しています。



3D Print Your Own Lil Finder - 512 Pixels

https://512pixels.net/2026/03/3d-print-lil-finder/





Apple関連ニュースを扱うMacRumorsは「Androidには以前から虫(Bug)と人型ロボット(Droid)を掛け合わせたような『ドロイド君(Bugdroid)』が存在していますが、今やAppleにもそれに相当するキャラクターが登場しました」と、Lil Finder Guyを歓迎しています。

