2026年03月25日 11時01分 ハードウェア

AYANEOの次期携帯ゲーム機「NEXT 2」は部品価格の高騰により予約停止に



2026年2月に発表されたAYANEOの高性能携帯ゲーム機「NEXT 2」について、部品価格の高騰により予約注文が一時的に停止されたことが分かりました。



AYANEO NEXT 2：9.06" OLED Screen 115Wh Battery AI Max+ 395 Flagship Windows gaming Handheld by AYANEO - Indiegogo Update: About the Suspension of NEXT 2 Sales - Indiegogo

https://www.indiegogo.com/en/projects/ayaneo/ayaneo-next-2-windows-handheld/updates/3



AYANEO's upcoming Next 2 handheld gaming console shelved due to rising component prices — company stops preorders for the $1,999 Strix Halo device | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/handheld-gaming/ayaneos-upcoming-next-2-handheld-gaming-console-shelved-due-to-rising-component-prices-company-stops-preorders-for-the-usd1-999-strix-halo-device



NEXT 2はWindows搭載の携帯ゲーム機で、解像度2400×1504のOLEDディスプレイ、TSMCの4nmプロセスで構築されたAMD Ryzen AI Max+ 395プロセッサ、最大126TOPSのAIパフォーマンスを実現する内蔵XDNA 2 NPUを実装するなど、高性能機としての特徴を備えていました。





ところが、この製品の予約販売が停止され、再開の見通しも立たない状態であることがAYANEOから発表されました。



AYANEOによると、同社はNEXT 2の発表前からストレージの価格が上昇していることを認識していたものの、その時点で価格がピークにあると考え、「利益がほとんど、あるいは全く出ない、あるいはわずかな損失が出るとしても、発売を進める」という方針を固めたとのこと。ところが、AYANEOの予想に反して価格がさらに上昇したため、製造コストが当初の2倍近くにまで達してしまったそうです。



このような状態では製造もままならないため、製品の価格を変動させるよりは販売を一時停止する方が賢明だと考え、すべての予約注文を停止したとのことです。





直近ではAI需要による部品の不足が相次いでいて、スマートフォン、PC、ゲーム機などあらゆる高性能電子機器で生産停止や商品価格高騰などが確認されている状態です。NEXT 2も部品不足のあおりを受けた形です。



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なお、既に予約をした顧客には予定通りNEXT 2が出荷されます。アフターサービスも影響を受けず、修理に必要なスペアパーツも十分に用意されていると伝えられています。



NEXT 2は、早期割引価格で1799ドル(約28万5600円)、最上位のRyzen AI Max 395+と128GBのRAM、さらに2TBのSSDを備えたモデルは4299ドル(約68万2400円)で展開されていました。

