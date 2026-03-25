2026年03月25日 10時50分 メモ

Appleが無料の企業向けサービス「Apple Business」を発表、「社員用デバイスの一括管理」「Appleマップの情報編集」など便利機能が多数で2026年4月14日に開始



Appleが企業向けプラットフォーム「Apple Business」を発表しました。Apple Businessには企業運営に役立つ機能が多数含まれており、200以上の国と地域で2026年4月14日からサービス提供が始まる予定です。



Coming April 14 - Apple Business

https://business.apple.com/preview



あらゆる規模のビジネス向けの新しいオールインワンのプラットフォーム、Apple Businessが登場 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/introducing-apple-business/



Apple Businessは「Apple Business Essentials」や「Apple Business Connect」の機能を統合した無料サービスです。Apple Businessには社内デバイスの一括管理機能が含まれており、インストールするアプリや設定内容のブループリントを作成して複数のデバイスに一括適用することが可能。ブループリントは用途に合わせて複数作成可能です。





また、Google WorkspaceやMicrosoft Entra IDといったIDサービスプロバイダーとも統合されており、新入社員の「管理対象Apple アカウント」を自動作成することも可能。管理対象Apple アカウントではデバイス上の仕事用データと個人用データを区分して管理することができ、社員のプライバシーを保護しつつ企業の機密情報を安全に保てます。



Apple BusinessにはAppleマップ上の企業情報編集機能も含まれており、営業時間の詳細を追加したり、キャンペーン情報を目立つ位置に配置したりできます。





さらに、Apple Businessを通じて新たなドメイン名を購入したり、メールに企業ロゴを追加したりできるほか、iPhoneを決済端末として利用できる「iPhoneのタッチ決済」の使用時にiPhone上に企業ロゴを表示して信頼感をアピールすることもできます。





Apple Businessは2026年4月14日から200以上の国と地域でサービス開始予定で、サービス料金は無料です。

