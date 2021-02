半導体の需要が供給を大きく上回ってファウンドリ市場がさらに成長するとの予想、半導体不足はしばらく続く可能性

市場調査企業のTrendForceが、ファウンドリ市場の2021年第1四半期(1月~3月)における成長の推測を発表しました。Trendforceは、ファウンドリ市場全体の売上が前年同期比で120%を超えると予想し、需要が供給を上回ることで半導体不足がさらに続く可能性を示唆しています。 Press Center | TrendForce - Market research, price trend of DRAM, NAND Flash, LEDs, TFT-LCD and green energy, PV http://www.trendforce.com/presscenter/news/20210224-10675.html Report: Semi Demand 30% Above Supply, 20% Year-on-Year Growth https://www.anandtech.com/show/16511/leading-foundries-enjoy-massive-revenue-growth-as-capacities-get-fully-loaded TrendForceは、半導体企業上位10社の売上の合計が2259億ドル(約24兆円)になり、前年同期比でおよそ20%増加すると予想しています。

2021年02月26日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

