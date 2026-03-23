2026年03月23日 10時55分 スマホ

GoogleがAndroidで安全なAPKサイドローディングを実現する「Advanced Flow」の詳細を発表



GoogleがAndroidのエコシステムにおける開放性と安全性の両立を目指し、未認証の開発者によるアプリのサイドロードをより安全に行うための新機能「Advanced Flow」の詳細を発表し、2026年8月に導入する予定を明らかにしました。Advanced Flowは2025年11月に発表された機能で、2025年8月に発表された開発者認証要件の導入をスムーズにするための安全な妥協案として位置づけられています。



Android Developers Blog: Android developer verification: Balancing openness and choice with safety

https://android-developers.googleblog.com/2026/03/android-developer-verification.html



Google adds ‘Advanced Flow’ for safe APK sideloading on Android

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-adds-advanced-flow-for-safe-apk-sideloading-on-android/



Androidの製品管理ディレクターであるマシュー・フォーサイス氏によれば、Advanced Flowの開発背景には深刻な詐欺被害の現状があるとのこと。Global Anti-Scam Alliance(GASA)の2025年の報告によれば、調査対象の成人の57％が過去1年間に詐欺を経験しており、世界全体で4420億ドル(約70兆5000億円)もの消費者損失が発生しています。



詐欺師は法的トラブルや身内への危害といった脅しを用いて恐怖を煽り、電話で指示を出しながら被害者にセキュリティ設定を解除させる手口を用います。Advanced Flowは、こうした強制のサイクルを断ち切り、ユーザーが冷静に判断するための時間と猶予を提供するために注意深く設計されたとフォーサイス氏は述べています。





Advanced Flowは4つのステップから構成されています。まず、システム設定で開発者モードを有効にし、第三者から指示を受けていないかを確認するチェックを行います。



次にデバイスを再起動して再認証を行います。これにより詐欺師が利用している可能性のあるリモートアクセスやアクティブな通話が切断されます。





24時間の保護待機期間を経てから、指紋や顔認証、またはデバイスPINによる本人確認を再度行います。この1日という待機時間が詐欺師による時間的な圧迫を無効化し、ユーザーに考える時間を与えるとのこと。



最後にリスクを理解したことを確認すれば、未検証の開発者からのアプリを7日間または無期限でインストールできるようになります。インストール時には引き続き警告が表示されますが、そのまま「インストールする」を選択することが可能です。





Googleは「この手順はパワーユーザー向けの1回限りのプロセスです。詐欺の被害に遭っているユーザーが、高圧的な手口で悪意のあるソフトウェアをインストールするよう強制されるのを防ぐために、慎重に設計されました」と述べています。



ただし、身元が確認された検証済みの開発者からのサイドロードについては、従来と変わらず迅速なインストールが可能だとのこと。また、学生やホビーユーザー向けには、政府発行の身分証明書や登録料が不要な無料の限定配信アカウントが用意されます。これにより、最大20台までの小規模なグループでアプリを共有することが可能となります。



なお、当初の予定はコミュニティの反対により修正されたものの、開発者認証要件は2026年8月に実施される予定。認証されない発行者のソフトウェアは認定デバイスでのインストールがブロックされるため、開発者は専用ページで詳細を確認することが推奨されています。

