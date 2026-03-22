2026年03月22日 22時30分 メモ

消費者の半数は「生成AIを使用しないブランド」を好む傾向がある



調査会社・ガートナーの調査により、アメリカの消費者の半数は消費者向けコンテンツで生成AIの使用を避けるブランドを好む傾向があることがわかりました。



Gartner Marketing Survey Finds 50% of Consumers Prefer Brands That Avoid Using GenAI in Consumer-Facing Content

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-03-16-gartner-marketing-survey-finds-50-percent-of-consumers-prefer-brands-that-avoid-using-genai-in-consumer-facing-content0





50 percent of consumers prefer brands that avoid GenAI content

https://nerds.xyz/2026/03/50-percent-of-consumers-prefer-brands-that-avoid-genai-content/



ガートナーは1539人のアメリカの消費者を対象とした調査を実施。



その結果、50％の消費者は「生成AIを使用していないブランドを支持する」と回答したことがわかりました。





ガートナーは、消費者が生成AIに触れる機会は増加している一方、AIを活用したブランド体験が安心感にはつながらないと指摘しています。



また、消費者の61％が「日々の意思決定に用いている情報の信頼性をひんぱんに疑っている」と回答し、68％は「目にしているコンテンツや情報が本物かどうかをよく疑問に思う」と回答したところから、消費者の間に懐疑的な見方が広がっており、根拠のないブランドの主張はリスクが高い環境が生まれているいう見方も示されています。



マーケティング部門のシニア・プリンシパル・アナリストであるエミリー・ワイス氏は「マーケティング担当者は、生成AIを技術的な判断基準と同様に信頼性の判断基準として扱うべきです。消費者はなにが真実なのかを疑問視し、目にする情報をより厳密に検証しようとしています。成功するブランドとは、顧客がすぐに『役立つ』と認識できる形でAIを使用しつつ、AIがいつ使われたのか・何をしたのかを透明化し、顧客にオプトアウトの明確な選択肢を提供するブランドです」と述べました。

