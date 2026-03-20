2026年03月20日 18時00分 レビュー

エレコムの半固体モバイルバッテリー「DE-C86-10000」レビュー、半固体リチウムイオン電池を採用して高い携帯性と安全性を実現



モバイルバッテリーの多くは「液体電解質を用いたリチウムイオン電池」を採用しており、発熱や発火といった安全性の課題が問題となることもあります。エレコムののモバイルバッテリー「DE-C86-10000」は電解質をゲル状にした「半固体リチウムイオン電池」を採用しており、安全性・携帯性・長寿命・温度範囲のバランスに優れた次世代バッテリーとなっています。そんなDE-C86-10000をエレコムから借りることができたので、実際に使用してみました。



半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) - DE-C86-10000PN

https://www.elecom.co.jp/products/DE-C86-10000PN.html



【半固体モバイルバッテリー】半固体、それは新しい安心のかたち - YouTube





DE-C86-10000の化粧箱は以下のような感じ。





箱を開けると中から黒い箱が出てきました。





黒い箱の中身はDE-C86-10000本体、USB Type-Cケーブル、説明書。





DE-C86-10000はブラック、ブルー、ピンク、ホワイトの4色展開で、今回使用するのはピンクです。





DE-C86-10000の大きさは高さ約114.6mm、幅約70mmです。高さ147.6mm、幅71.6mmのiPhone 16と比較すると以下のような感じ。





また、DE-C86-10000の厚さは約19mmです。厚さ7.8mmのiPhone 16と並べると以下のようになりました。





DE-C86-10000の重量は実測で215g。





DE-C86-10000の正面上部にはディスプレイがあります。





右側面には電源ボタン。





左側面には何もありません。





上部にはUSB Type-Cポートが2つ、USB Type-Aポートが1つあります。USB Type-Cポートはどちらも定格入力電圧が5V/9V/12V/15V/20V、電流が3A/3A/2.91A/2.33A/1.75A(最大35W)。出力はUSB Type-Cポートが最大35W、USB Type-Aポートが最大22.5W、複数ポート同時使用時は合計最大20Wです。





底面には入出力の情報が記載されていました。





裏面はこんな感じ。





右側面にある電源ボタンを押して電源を入れます。ボタンはカチっとならず押しにくい感じがありましたが、その分カバンの中で勝手に電源がオンになってしまうことは少なそう。





電源が入るとディスプレイが点灯しました。「80％」とバッテリー残量が表示されます。





また、電源ボタンを2連続で押すとディスプレイに緑色のドットが表示されます。これは「低電流モード」で、ワイヤレスイヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができます。





USBケーブルでつなげるだけで充電をすることができます。2つのUSB Type-Cポートは、どちらも充電・給電に使うことが可能。DE-C86-10000のが満充電の場合、1800mAhのスマートフォンを約2.9回、iPadを約0.7回、MacBook Airを約0.4回充電可能です。





DE-C86-10000を充電する場合は、USB充電アダプタなどを使用して電源に接続すればOK。2つのUSB Type-Cポートのどちらかを充電に使用できます。DE-C86-10000を100％まで充電するのにかかる時間は約2時間。また、DE-C86-10000を充電しながらDE-C86-10000にスマートフォンなどを接続すると、パススルー充電により電源からスマートフォンに給電されます。





付属のUSB Type-CケーブルでiPhone 16を充電する際の出力をUSBテスター「Power-Z KM003C」で計測。バッテリー残量約40％のiPhone 16を接続したところ、19～20W前後の電力を出力していました。





USB Type-Cポートの対応規格を確認したことろ、USB PD 3.0に対応していると表示されました。





DE-C86-10000は半固体リチウムイオン電池を搭載していることで比較的安全な設計となっているほか、約2000回繰り返し使用可能と耐久性にも優れています。さらに、ディスプレイには買い替え目安時期を伝える「Health Monitor」という機能も搭載しており、繰り返し使用して電池の性能が徐々に低下し始めると青色、電池性のが低下するとオレンジに点灯して知らせてくれるため、より安全かつ快適に使用したい場合に買い換えを検討しやすくなっています。





DE-C86-10000はエレコムの公式ショップの価格は税込8480円です。



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