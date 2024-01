PCアプリで測定結果を閲覧可能なUSB PD3.1対応USBテスター「Power-Z KM003C」レビュー、1万円台で買えるのに「デバイスの給電状況」「USP PDの通信内容」「急速充電の対応規格」など膨大な情報を確認可能＆測定結果を保存して比較もできて超便利

・関連記事

挿すだけでUSB接続の電圧&電流から充電速度がわかる「USB簡易電圧・電流チェッカー」で調べまくってみた - GIGAZINE



充電器やケーブルがちゃんと動いているかどうかや電圧電流・対応規格などが一発でわかる「COOWOO USB電流電圧テスター チェッカー/トリガー」使用レビュー - GIGAZINE



USB Type-C端末向け電圧・電流チェッカー「Satechi Type-C Power Meter」レビュー - GIGAZINE



2024年01月27日 18時47分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.