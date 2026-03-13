2026年03月13日 22時00分 AI

AIでオープンソースプロジェクトをコピーせずゼロから再構築することでライセンスを独立させてしまうサービス「MALUS」



オープンソースソフトウェアの中には「ソースコードをコピーして別のソフトウェアを作った場合、そのソフトウェアもオープンソースとしなければならない」というコピーレフト条項を含むライセンスを採用しているものが多くあります。しかし、AIの普及によって「ソースコードをコピーせずとも『ソフトウェアの動作』を指定すれば同じ機能を持った別のソースコードを生成できる」という状況が生まれています。そんな現状を風刺したサービス「MALUS」が話題となっています。



MALUS - Clean Room as a Service | Liberation from Open Source Attribution

https://malus.sh/





MALUS - Thank You for Your Service: On the Obsolescence of Open Source

https://malus.sh/blog.html



2026年3月初め頃、テキストの文字コードを判定するPythonライブラリ「chardet」の新しいバージョンを巡ってオープンソースとライセンスの議論が巻き起こりました。メンテナーは「新しいバージョンでは既存のソースコードを直接参照せずAnthropicのAI『Claude』にゼロから再実装させた。このため、コピーレフトが適用されず、これまでのLGPLライセンスを引き継ぐ必要がなくなった」と主張し、ライセンスをソース公開義務がないMITライセンスへ変更しました。この方針を巡ってchardetの原作者は「直接コピーしていなくても元のコード知識に基づいている以上はLGPLの明確な違反」と現在のメンテナーに反論していますが、複数の開発者が「コードを直接コピーしていない限り正当な行為」と擁護するなど、さまざまな意見が交わされています。



AIでコードを再構築することが容易になったことで「コードをコピーしたらライセンスを引き継ぐ」というルールが破壊されているという指摘 - GIGAZINE





このように既存コードを参照せず、仕様やテストだけを基にソフトウェアを再実装する手法は「クリーンルーム設計」と呼ばれます。通常はゼロから再実装するため非常に時間がかかり目的の仕様を再現することも簡単ではありませんが、AIのコーディング能力が向上したことで、クリーンルーム設計の難易度は大幅に低下しています。



そんなAIによるクリーンルーム設計を専門としたサービスとして発表されたのがMALUSです。MALUSは「著作権表示の煩わしさ」「ライセンスの引き継ぎでコード公開義務」「複雑なソフトウェア同士の依存関係によるライセンス管理」などをオープンソースの問題点として挙げ、「これらすべてに対処しなくて済む解決策」を提供するとしています。





MALUSのAIはオリジナルのソースコードを一切参照することなく、ドキュメント、API仕様、公開インターフェースを独自に分析し、機能的に同等のソフトウェアをゼロから再構築します。その結果できたソフトウェアは「100％ロボットが書いたコード」となるため、コピーレフトから解放され、コードの公開義務はなく、派生作品は作成できず、ライセンスの継承も必要なくなります。





アメリカの最高裁判所は1879年のベイカー対セルデン事件において、「著作権法は表現を保護するが、アイデアは保護しない」と判決を下しています。これはソフトウェアの場合、コードの表現はコピーしたら著作権違反になりますが、どのようなソフトウェアを作るかというアイデアは丸ごとコピーしたとしても法的には問題ないということを意味します。MALUSを開発したMalusCorpのマイク・ノーランCEOは「反対意見が出ることは予想しています。私たちの行為は搾取的であり、オープンソースからアイデアを搾取しながら、それに貢献してくれた人々を置き去りにしていると主張する人もいるでしょう。しかし、多くの企業はオープンソースソフトウェアを使用しながら何ら貢献をしていません。私たちはその企業にライセンス解放と引き換えに料金を請求しているだけです」と述べています。



MALUSのリリースについて発信したブログの最後には、「オープンソースコミュニティの皆様へ」と題して「Malusは皆様のおかげで開発されました。皆様のアイデアは、当時も今も本当に素晴らしいものです。私たちは、アイデアそのものと、そのアイデアを生み出した人々とのやり取りという煩わしさを切り離す方法を見つけただけです。私たちは皆さまに借りがありますが、返すつもりはありません。ただ、少なくとも感謝の気持ちは伝えておきたいです」と記されています。





なお、MALUSのサービスおよびブログは2026年2月にブリュッセルで開催されたFOSDEM 2026内の「Let's end open source together with this one simple trick(シンプルなトリックでオープンソースを終わらせる)」という講演に基づいて、「AIによるクリーンルーム設計がオープンソースの概念を壊しつつある」ということを皮肉的に警告したものです。MALUSとはラテン語で「悪い・有害な」と言った単語であることからも、批判的な意図で作られたと推測されます。もちろんMalusCorpも架空の企業です。



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも話題になっており、「風刺だと分かるまで気が狂いそうになった」というコメントや、「これが風刺だとは理解していますが、半年もすれば現実からそう遠くないものになるかもしれません」とオープンソースの未来について懸念する声もあります。一方で、「何が起こるか見てみたくて実際に依頼してみた」というユーザーは、0.51ドル(約81円)でクリーンなカスタムビルドパッケージを受け取ったと報告しており、「風刺しているサービスを実際に提供している場合、それはまだ風刺と言えるでしょうか？」と疑問を述べています。

