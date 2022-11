コードを自動生成するAIが払ったお金を分配してくれる「paytotrain.ai」

PayToTrainの よくある質問のページ によると、PayToTrainは「オープンソースソフトウェアの開発者が適切な報酬を受け取れるようにすることに情熱を注いでいる開発者と弁護士」によって結成されたものだとのこと。 PayToTrainはまた、「Humans Only Clause(人間限定条項)」というライセンス条項を起草し、プログラマーが自分のコードを勝手に自動生成AIの訓練に利用されないようにする枠組み作りを進めています。これは、既存のオープンソースライセンスと組み合わせることで、人間の開発者に対しては従来の通りライセンスを許可しつつ、AIに対しては使用を制限する条項で、PayToTrainに登録しておくだけで使用可能。ライセンステキストと支払いリンクが自動生成されるので、すでにライセンスを設定している場合はlicense.txtに生成されたテキストとリンクを追加し、ない場合はファイルを作成してからテキストとリンクを追加してmainブランチにプッシュしておけばいいとのことです。 PayToTrainは「オープンソースコミュニティは、『共同体から得たものは共同体に還元する』という原則に基づいていると私たちは考えています。しかし、AIを利用したプログラミング補助機能は、コミュニティの基礎である貢献を利用しながら、帰属を全て排除してしまっています。私たちは、オープンソースコミュニティがオープンソースであり続けることを望んでいる一方で、大企業が私たちのコードでもうけることは望んでいません。私たちがHumans Only Clauseを作ったのはそのためです」と述べました。

2022年11月28日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.