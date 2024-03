フリーソフトウェアライセンスの「GPL」に違反したとして1億円超の損害賠償を大手通信事業者のOrangeが命じられる

この判決はソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも取り上げられ、裁判を起こしてから10年越しにGPL違反が認められたことが多くのユーザーの注目を集めています。 French court issues damages award for violation of GPL | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=39587344 あるユーザーは、「こんな単純なことを解決するのにどうして14年もかかるのでしょうか?」と コメント し、フランスの非効率的な法廷は信頼できないと非難しています。

オープンソースライセンスの一種である GNU一般公衆ライセンス(GPL) は、コードの改変や再頒布を許可するライセンスであり、コードを使用した 二次的著作物 についても同様の権利が適用されます。そんなGPLに違反したとして、フランスの大手通信事業者である Orange に総額65万ユーロ(約1億600万円)の損害賠償が命じられました。 French Court Issues Damages Award for Violation of GPL – Copyleft Currents https://heathermeeker.com/2024/02/17/french-court-issues-damages-award-for-violation-of-gpl/

2024年03月05日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

