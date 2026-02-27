2026年02月27日 11時52分 AI

Galaxy S26は「Hey Plex」と呼びかけるとPerplexityのAIアシスタントが起動する



「Hey Siri」や「OK Google」のように、SamsungのGalaxy S26シリーズでは「Hey Plex(ヘイ プレックス)」と呼びかけるとPerplexityのAIアシスタントを起動することができます。



Perplexity APIは、世界最大のAndroidデバイスメーカーに強力なAIを提供します

https://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/perplexity-apis-deliver-powerful-ai-to-the-world’s-largest-android-device-maker





Perplexityによると、AIアシスタントの起動は「Hey Plex」の呼びかけのほか、サイドボタン長押しでも可能。システムレベルで統合されていてプリロードされているのでダウンロードや設定は不要です。PerplexityはSamsungのコアアプリと直接読み書きができるので、以下のような動作ができます。



・ブラウザを開かずに質問して出典付きの回答を得る

・Perplexityの回答から情報を直接Samsung Notesに保存する

・一度の会話でリマインダーを設定してカレンダーに予定を追加

・使用中のSamsungアプリ内にとどまったまま、さまざまなトピックを検索



GalaxyシリーズにはSamsungのAIアシスタント・Bixbyも搭載されていて、検索や推論のバックエンドとしてPerplexityのAPIを使用しています。



Bixby（ビクスビー） | AIアシスタント | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/apps/bixby/





APIはリアルタイムウェブ検索と大規模言語モデルによる推論を組み合わせているので、Bixbyは静的なトレーニングデータだけに頼ることなく、根拠に基づいた最新の回答を提供できるとのこと。



また、ブラウザにもPerplexityのAPIを統合予定となっており、Perplexityをデフォルト検索エンジンとして設定できるようになります。

