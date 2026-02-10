2026年02月10日 21時00分 AI

ニュースに生成AIを使った場合は開示することを義務づける法案がニューヨーク州議会に提出される



近年は生成AIが幅広い業界で使用されていますが、報道業界では生成AIを使った低品質で誤解を招くニュースが氾濫することへの懸念もあります。現地時間の2026年2月9日、ニューヨーク州議会に「生成AIコンテンツにラベルを貼り、公開前に人間がレビューすることを報道機関に義務づける法案」が提出されました。



Fahy, Rozic Introduce NY FAIR NEWS Act to Protect Journalists and the Public from Artificial Intelligence Jeopardizing News Reporting | NYSenate.gov

https://www.nysenate.gov/newsroom/press-releases/2026/patricia-fahy/fahy-rozic-introduce-ny-fair-news-act-protect





A new bill in New York would require disclaimers on AI-generated news content | Nieman Journalism Lab

https://www.niemanlab.org/2026/02/a-new-bill-in-new-york-would-require-disclaimers-on-ai-generated-news-content/



ニューヨーク州議会のパトリシア・フェイ上院議員とニリー・ロジーク下院議員は2月9日、「ニューヨーク州のニュースにおける基本的なAI要件(NY FAIRニュース法)」と呼ばれる法案を上院(S8451)と下院(A8962A)にそれぞれ提出しました。



NY FAIRニュース法は、公開されるニュースコンテンツにAIが使用されていた場合、AIを使用したことを示す文言を記載することを義務づけるものです。また、ニューヨーク州で活動する報道機関およびジャーナリストに対して職場におけるAIの使用方法および時期を完全に開示することや、AIによって生成されたすべての記事・音声・映像・画像を公開する前に、編集権を持つ人間の従業員がレビューすることも義務づけています。さらに、ジャーナリストの情報源や機密資料をAIによるアクセスから保護するため、報道機関が安全策を講じることも定めています。





フェイ氏は声明で、「AIの活用によって最もリスクにさらされている業界のひとつが、おそらくジャーナリズムです。その結果として、正確なニュース報道に対する国民の信頼と自信が損なわれることになるでしょう。AIが私たちの日常生活やキャリアを様々な業界で変革し続ける中、アメリカ人の76％以上がAIによるジャーナリズムや地域ニュースの盗用および複製を懸念しています。報道と日々目にするニュース、そしてその仕事を担うジャーナリストに対する国民の信頼を守るため、私はロジーク州議会議員とともにNY FAIRニュース法を提出できることを誇りに思います」と述べました。



ロジーク氏も声明で、「ニュース業界の中心地であるニューヨークはジャーナリズムを守り、それを生み出す労働者を守ることに強い関心を持っています。NY FAIRニュース法はジャーナリズムの誠実性を促進し、ジャーナリスト・労働者・一般市民にAIの完全な開示を保証するものです」と主張しています。





ジャーナリズム関連のウェブメディア・Nieman Labは、「注目すべきは、この法案が報道機関の労働者に対する労働保護を強化する点です。これには生成AIの導入を理由としたジャーナリストの解雇や、業務量・賃金・福利厚生の削減などの制限が含まれています」と指摘しています。



NY FAIRニュース法はアメリカ労働総同盟・産業別組合会議(AFL-CIO)や東部全米脚本家組合(WGAE))、映画俳優組合・米テレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)、全米監督協会(DGA)、ジャーナリストらの労働組合であるNewsGuild of New Yorkなど幅広い業界からの支持を受けています。



ニューヨーク州AFL-CIOのマリオ・シレント会長は、「AI技術が急速に進化を続ける中で、労働者を保護してAI技術の利用における監視と透明性を確保するために、より強力な安全策を講じる必要があります。NY FAIRニュース法はジャーナリストの信頼性を維持し、報道の誠実さを守り、国民の信頼を強化するものです。こうした常識的なガードレールは、健全な民主主義にとって不可欠です」とコメント。



NewsGuild of New Yorkのスーザン・デカラバ会長は、「ジャーナリストは倫理的かつ職業的な基準に従い、権力に責任を負わせ、人間の表現の豊かさを記録します。私たちは読者に私たちの仕事を信頼してもらいたいと思っています。その一方でメディア企業の幹部は、AIに関する基準を回避して透明性を避けることで、説明責任から逃れられると考えています。だからこそメディアにおける生成AIの非倫理的かつ秘密裏の使用は、ジャーナリズムおよびアメリカの民主的プロセスにとって大きな脅威なのです」と述べました。

