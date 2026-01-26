2026年01月26日 11時00分 レビュー

ネジ不要で組み立て超簡単＆軽量で持ち運びもラクラクなトラスコ中山「OCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車」レビュー



GIGAZINE編集部では膨大な資料や大量のケーブルなどの備品を折りたたみコンテナに収容し、備品室や倉庫の棚に収納しています。しかし、コンテナを棚に収納する限界が来たため、このぴったりサイズの台車の上に5段ずつ重ねて整理していきたいということで、トラスコ中山の「OCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車」をAmazonの欲しいものリストに掲載したところ、読者からプレゼントしてもらったので、実際に組み立てて使ってみました。



読者からプレゼントしてもらった「OCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車」





箱を開封。





内容物は取扱説明書とコーナーパーツが4つ、連結バー(S)が2本、連結バー(L)が2本。コーナーパーツには車輪がついていて、4つのうち2つには車輪にキャスターストッパーがついています。





組み立てはめちゃくちゃ簡単。キャスターストッパー付きのコーナーパーツを2つ並べ、その間を連結バー(S)で接続します。





連結バー(S)の取り付けにはネジやボルトは一切不要。溝に合わせてパチリとはめると、爪がひっかかってしっかりと固定されます。





次に、連結バー(L)で残りのコーナーパーツと接続します。連結バー(L)の接続にもネジやボルトは不要で、差し込むだけでOK。





4つのコーナーパーツを連結バーで接続したら完成。ものの数分で組み立ては完了します。キャスターパーツ以外はすべて樹脂製で非常に軽く、OCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車の重量は約2.3kgですが、耐荷重は100kgとなっています。





組み立てが終わったOCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車に、備品収容に使っているトラスコ中山の50L折りたたみコンテナを載せてみました。50Lオリコン専用に設計されているため、ぴったりフィットしており、積載時の安定性は十分。四隅にガードがついているので、積載したコンテナがずれてしまう心配もありません。また、キャスターにはエラストマー素材が採用されており、床面を傷つけにくいのがポイント。





さらに、OCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車はキャスターを取り外すことも可能。キャスターの留め具となっている黒いパーツが青いフレームに刺さっているので、これを外せばOK。





ひっかかっている爪を押し下げて、固定パーツを引き抜きます。





すると、簡単にキャスターが外れました。キャスターを外すことでより安定した台場として運用できるほか、使わない時に台車を重ねて管理することも可能です。





OCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車はとにかく軽く、なおかつしっかりと安定しているので、同じトラスコ中山の50L折りたたみコンテナを載せて運用するにはピッタリ。キャスターもひっかかりなく転がるので、イベント会場での機材運搬にも使えそうです。



最後に、今回のOCドーリー 50Lオリコン用コンテナ台車のように、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげでGIGAZINE編集部は稼働できています！これからも支援してくれると非常に助かります！



