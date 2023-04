カッターナイフとハサミを片手で瞬時に切り替えられてこれ1本で開梱作業がラクチンになるコクヨの「ハコアケ」を使ってみた

・関連記事

物流センター職員の声を結集した段ボール専用のこぎり「段ボールのこ 物流くん」の切れ味を試してみた - GIGAZINE



段ボールを内容物に合わせたサイズにぴったり折れる「箱切り名人」を使ってみた - GIGAZINE



自分で手軽に好きなだけ梱包材を作れるキングジム「エアフィット」レビュー - GIGAZINE



刃渡り4cm弱とコンパクトなチタン製折りたたみナイフ「The WESN」を実際に使ってみた - GIGAZINE



ハサミ不要でラップのように使える梱包材「くるット!」使用レビュー - GIGAZINE





2023年04月22日 15時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.