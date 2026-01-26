猫背になると画面がぼやけるmacOSアプリ「Posturr」、MacのカメラとAppleのVisionフレームワークでユーザーをリアルタイムにモニタリングし正しい姿勢を促す
デスクワークでPC作業を行っていると、画面の高さと目の高さを合わせようとして、自然と猫背になってしまいがちという人は多いはず。オープンソースで開発される「Posturr」は、カメラでユーザーの姿勢をリアルタイムでモニタリングし、猫背を検知すると画面をぼかすことで正しい姿勢を促すmacOS向けアプリです。
Posturr - A macOS app that blurs your screen when you slouch | Tom Johnell
https://tomjohnell.com/posturr-a-macos-app-that-blurs-your-screen-when-you-slouch/
tldev/posturr: A macOS app that blurs your screen when you slouch. Uses Vision framework for real-time posture detection.
https://github.com/tldev/posturr?tab=readme-ov-file
PosturrはMacのカメラを使って、ユーザーの姿勢をリアルタイムでモニタリングするアプリです。ユーザーが猫背になっていることを検知すると画面が徐々にぼやけて背筋を伸ばすように促し、正しい姿勢を保てばぼやけた映像は瞬時に消えます。
体の姿勢と顔の追跡にはAppleのVisionフレームワークが用いられており、Posturrは顔を検出して鼻と肩の相対的な位置を追跡し、その垂直距離を測定して姿勢を分析します。そして、姿勢の偏差に応じてCore Graphics APIを使用し、画面をシステムレベルでぼかすとのこと。
また、Posturrはマルチディスプレイをサポートしているほか、すべての動画データをMac上でローカルに処理し、画像やデータは外部サーバーに送信されることはありません。カメラ映像は姿勢検出のみに使用され、保存または送信されることはありません。
PosturrはMITライセンスの下で、リポジトリがGitHubにホストされています。また、リリースページでビルド済みアプリがDMG形式とZIP形式で配布されています。記事作成時点での最新バージョンはv1.0.12です。
Releases · tldev/posturr
https://github.com/tldev/posturr/releases
なお、Posturrの開発者であるトム・ジョネル氏はYouTubeで実際にPosturrを使う様子をムービーで公開しています。
Posturr - A macOS app that blurs your screen when you slouch - YouTube
・関連記事
ノートPCの位置を好きな高さに調節して猫背による首や肩の痛みを防止する「Roost Laptop Stand」 - GIGAZINE
自宅でのデスクワークによる腰痛を予防する5つのポイント - GIGAZINE
座りっぱなしの生活を送っていても1日数十分の運動で健康リスクを相殺できる - GIGAZINE
「良い姿勢」を維持するメリットと方法が見るだけで理解できるムービー - GIGAZINE
体をひねって着地するネコの動きを物理演算で作ってガンダムで解説 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Posturr, a macOS app that blurs the scre….