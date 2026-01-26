2026年01月26日 21時00分 ソフトウェア

猫背になると画面がぼやけるmacOSアプリ「Posturr」、MacのカメラとAppleのVisionフレームワークでユーザーをリアルタイムにモニタリングし正しい姿勢を促す



デスクワークでPC作業を行っていると、画面の高さと目の高さを合わせようとして、自然と猫背になってしまいがちという人は多いはず。オープンソースで開発される「Posturr」は、カメラでユーザーの姿勢をリアルタイムでモニタリングし、猫背を検知すると画面をぼかすことで正しい姿勢を促すmacOS向けアプリです。



Posturr - A macOS app that blurs your screen when you slouch | Tom Johnell

https://tomjohnell.com/posturr-a-macos-app-that-blurs-your-screen-when-you-slouch/



tldev/posturr: A macOS app that blurs your screen when you slouch. Uses Vision framework for real-time posture detection.

https://github.com/tldev/posturr?tab=readme-ov-file



PosturrはMacのカメラを使って、ユーザーの姿勢をリアルタイムでモニタリングするアプリです。ユーザーが猫背になっていることを検知すると画面が徐々にぼやけて背筋を伸ばすように促し、正しい姿勢を保てばぼやけた映像は瞬時に消えます。



体の姿勢と顔の追跡にはAppleのVisionフレームワークが用いられており、Posturrは顔を検出して鼻と肩の相対的な位置を追跡し、その垂直距離を測定して姿勢を分析します。そして、姿勢の偏差に応じてCore Graphics APIを使用し、画面をシステムレベルでぼかすとのこと。





また、Posturrはマルチディスプレイをサポートしているほか、すべての動画データをMac上でローカルに処理し、画像やデータは外部サーバーに送信されることはありません。カメラ映像は姿勢検出のみに使用され、保存または送信されることはありません。



PosturrはMITライセンスの下で、リポジトリがGitHubにホストされています。また、リリースページでビルド済みアプリがDMG形式とZIP形式で配布されています。記事作成時点での最新バージョンはv1.0.12です。



Releases · tldev/posturr

https://github.com/tldev/posturr/releases



なお、Posturrの開発者であるトム・ジョネル氏はYouTubeで実際にPosturrを使う様子をムービーで公開しています。



Posturr - A macOS app that blurs your screen when you slouch - YouTube

