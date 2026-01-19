2026年01月19日 09時00分 広告

無料でハイクオリティなオンライン予約システムが作れる「SelectType」に顧客をがっちり囲い込むクーポン発行機能が登場したので実際に使ってみた



新規顧客やリピーター獲得のために有効な手法のひとつに、「お得なクーポンを配布して店舗やサービスを利用してもらう」というものがあります。しかし、クーポン配布にはさまざまな作業が必要な上に管理も大変なことから、構想はしつつも断念した経験があるという店舗やサービス事業者は少なくありません。そんな悩みを解決してくれるのが、オンライン予約システム作成ツールの「SelectType」に新しく追加された「クーポン発行機能」です。



SelectTypeは、ウェブサイト作成の専門知識や潤沢な予算がなくても、豊富なテンプレートから選ぶだけで簡単にオンライン予約システムを構築できるツールです。そんなSelectTypeのクーポン発行機能を使えば、キャンペーンに合わせて大々的にクーポンを発行したり、誕生月の顧客にクーポンを発行してホスピタリティを高めたりすることで、単なる割引以上の効果を実現することが可能です。というわけで、実際にクーポン発行機能の使い方がどのような感じなのかを確かめてみました。



https://select-type.com/





https://select-type.com/reserve.php



https://select-type.com/lp/coupon



https://blog.select-type.com/yoyaku-system/how-to-use-coupon-function-reservation-system/



・目次

◆1：SelectTypeのクーポン発行機能はこんな感じ

◆2：クーポンの発行＆予約フォームのクーポン設定

◆3：クーポンコードを配布する

◆4：顧客がクーポンを使用する流れ＆クーポン管理

◆5：料金プラン・まとめ



◆1：SelectTypeのクーポン発行機能はこんな感じ

通常価格から一定の金額やパーセンテージを割り引くクーポンは、一見すると店側が損をするサービスに思えるかもしれません。しかし、店を盛り上げたいキャンペーン期間に合わせてクーポンを発行することで大勢の顧客に来店してもらえたり、顧客の誕生月に合わせてクーポンを発行して店へのロイヤリティを高めたりと、クーポンは店舗運営において単なる値引き以上の価値をもたらしてくれます。



SelectTypeに追加されたクーポン発行機能を使えば、クーポンの割引額や割引パーセンテージ、有効期限、発行枚数などを細かく制御することができます。





また、メルマガを利用した顧客への一括配布や、使用状況の詳細な管理も可能です。





クーポンはSelectTypeの予約フォームや購入フォームで利用可能で、その場で割引が適用されるため顧客はスムーズに決済できます。





◆2：予約フォームでクーポンを発行する

実際にSelectTypeの予約フォームでクーポンを発行してみます。SelectTypeのアカウント登録や予約フォームの作成など、基本的な使い方については以下の記事を読むとわかります。



無料＆簡単にオンライン予約システムが作れる「SELECTTYPE」レビュー、ウェブサイトへの埋め込みもラクチンで超絶多機能にすることも可能！ - GIGAZINE





今回は美容院タイプの予約フォームを作成しました。もちろん、クーポンは美容院に限らずさまざまなサービスや飲食店で活用できます。





予約フォームでクーポン機能を利用可能にするには、予約フォームでクレジットカードによる事前決済機能を設定しておく必要があります。予約フォームで事前決済機能を有効化する方法は、以下の記事にある「◆2：「決済機能」を予約フォームに導入して事前決済機能を追加＆キャンセル料を設定する」の項目を見るとわかります。



無料＆簡単に予約システムが作れてクレカ決済機能やキャンセル料の設定、会員向けの月会費コース導入も自由自在な「SELECTTYPE」レビュー - GIGAZINE





クーポンを発行するには、SelectTypeのダッシュボード上部にある「クーポン」から「クーポン発行」をクリック。





するとクーポンの設定ページが開きました。





同一期間内に有効なクーポンの種類はプランごとに異なり、フリープランとベーシックプランは2種類、プロフェッショナルプランは5種類、プレミアムプランは10種類となっています。





発行するクーポンごとに「クーポン名」や「有効期限」を設定可能。





割引方法は「500円引き」のように金額単位や「10％引き」のようにパーセンテージでの設定が可能。さらに、予約した枠やイベント参加料金を無料にすることもできるほか、予約フォームにないオプションなどを含めたすべての料金を無料にする「全額無料」も選べます。





「クーポン情報」は予約フォームからクーポンを使用する際に表示される説明文です。顧客がクーポンを使う時に迷わないよう、簡潔にわかりやすく書くのがオススメ。「管理用メモ」は顧客に見えない項目で、クーポン管理に役立つメモなどを残しておくのに便利です。





最後にクーポンの発行枚数を設定します。1回当たりに発行可能な上限はプランごとに異なり、フリープランは10枚まで、ベーシックプランは500枚まで、プロフェッショナルプランは5000枚まで、プレミアムプランは1万枚までとなっています。また、登録済みのクーポンは後からクーポンコードを追加発行することも可能で、1クーポン当たりの合計発行可能枚数はフリープランが20枚まで、ベーシックプランが5000枚まで、プロフェッショナルプランが1万枚まで、プレミアムプランが5万枚までとなっています。





下部の「発行する」をクリックすると、クーポンが発行されます。





発行したクーポンを確認するには、ダッシュボード上部の「クーポン」から「クーポン一覧」をクリック。





すると、発行したクーポンが一覧表示されます。クーポンの内容を詳しく見るには右側の「詳細」をクリック。





クーポンの情報や発行枚数、更新履歴などを確認できます。





SelectTypeの予約フォームでクーポンを使えるようにするには、個別でクーポン設定を有効にする必要があります。ダッシュボード上部の「予約フォーム」から、それぞれの予約フォームの「クーポン設定」をクリック。





すると、個々の予約フォームでどのクーポンを使用可能にするのかを設定できます。料金や内容が異なる複数の予約フォームを用意している場合、それぞれの予約フォームで個別にクーポン設定をオン／オフにする必要があります。





◆3：クーポンコードを配布する

顧客がクーポンを使用する際は、予約フォームで「クーポンコード」を入力する必要があります。クーポンコードはクーポンごとに発行されており、クーポンの一覧画面から「クーポンコード一覧」をクリックすると確認可能。





たとえば「リピーター限定500円引きクーポン」を20枚発行した場合、一意のクーポンコードが20個発行されます。1個のクーポンコードは1回のみ使用可能で、それぞれのクーポンコードが使用されたかどうか、すでにクーポンコードが配布されたのかどうかといった点を把握できます。





クーポンコードを顧客に配布する方法には、「メルマガ(メールマガジン)での一斉配信」と「メールやSNSでの個別配布」があります。SelectTypeでは、予約フォームやイベントフォームの受付の際、メールアドレスが入力されていれば自動的に「顧客リスト」に登録され、回答時のメールアドレスや名前を元にメルマガを配信することが可能。SelectTypeで顧客リストを管理したりメルマガを配信したりする方法については、以下の記事にある「◆3：会員システムを運営して会員専用予約フォームの設定や月額制プランを導入してみた」の項目を読むとわかります。



無料＆簡単に予約システムが作れてクレカ決済機能やキャンセル料の設定、会員向けの月会費コース導入も自由自在な「SELECTTYPE」レビュー - GIGAZINE





クーポンコードをメルマガで一斉配信するには、クーポン一覧画面から「未配布・未使用コードの配信」をクリック。





まずはメルマガの件名を入力。





本文の冒頭には「クーポン名」「クーポンコード」「割引方法」「有効期限」を含むテンプレート文言が挿入されるので、テンプレート文言に続く本文を入力。





送信日時を設定し、メルマガの送信範囲を確認したら「送信する」をクリック。





注意事項を確認して「送信する」をクリック。





指定した送信日時になると、顧客のメールアドレスにメルマガが届きました。顧客はメルマガの本文にあるクーポンコードをコピーして、SelectTypeの予約フォームで使用することが可能です。





クーポンコード一覧を開くと、特定のクーポンコードがどの顧客にメルマガで配布されたのかまで把握できます。





また、特定の顧客に対してメールやSNSのメッセージで個別にクーポンコードを送ることも可能。クーポンの一覧画面から「クーポンコード一覧」をクリック。





未配布のクーポンコードを選択してコピーします。





クーポンコードをペーストして、メールやSNSで送信すればOKです。





メルマガではなく個別配布したクーポンコードは、クーポンコード一覧で「手渡し配布状況」を「手渡し済」にしておけば、同一のクーポンコードがメルマガなどで重複して配布されるのを避けられます。





◆4：顧客がクーポンを使用する流れ＆クーポン管理

SelectTypeでは顧客がクーポンを使うのも簡単。まずは予約フォームからプランやコースを選択し、予約したい日時をクリックします。





「次へ」をクリック。





メールアドレスや氏名などの必要事項を入力するかログインして、「次へ」をクリック。





「クーポンを利用しますか？」という項目が表示されるので、「クーポンを利用する」をクリック。





利用するクーポンの種類を選択。





クーポンコードを入力して「適用」をクリック。





するとクーポンが適用され、支払金額が割引になりました。





パーセンテージで割り引くタイプのクーポンの場合、合計金額に応じて値引き額が変わります。





顧客がクーポンを使用すると、クーポンコードの一覧から使用日時や使用内容を確認することが可能。クーポンの消化率や効果を測定し、店舗運営に役立てることができます。





予約の際にクーポンが使用されたかどうかは、予約履歴からも確認することができます。ダッシュボード上部の「予約フォーム」から「予約一覧」をクリック。





予約一覧の中から、チェックしたい予約の「予約内容」をクリック。





予約でクーポンが使われていた場合、使用されたクーポン情報を確認できます。





クーポンコードの使用を取り消したい場合、「クーポンコード使用取消し」をクリックすると同一のクーポンコードを再び使用可能となります。しかし、すでにオンライン決済された際の割引分が変更されるわけではないため、割引そのものをなかったことにしたい場合は割引分を別で請求する必要があります。





なお、クーポン管理機能は予約フォームだけでなく、SelectTypeのイベント申込フォームやメールフォームでのオンライン注文でも使用可能。イベント開催時に早期申し込みキャンペーンなどを展開したり、商品をオンライン注文する顧客にリピーター割引を提供したりすることができます。



https://blog.select-type.com/event/how-to-use-coupon-function-event-system/



https://blog.select-type.com/case-study/how-to-use-coupon-function-mail-form/



◆5：料金プラン・まとめ

SelectTypeのクーポン発行機能は無料版・有料版アカウントのいずれでも利用可能ですが、発行できるクーポンの種類や発行枚数の上限がプランごとに異なります。1回当たりに発行可能なクーポンの上限枚数はフリープランが10枚まで、ベーシックプランが500枚まで、プロフェッショナルプランが5000枚まで、プレミアムプランが1万枚まで。また、登録済みのクーポンに後からクーポンコードを追加発行する場合、1クーポン当たりの合計発行可能枚数はフリープランが20枚まで、ベーシックプランが5000枚まで、プロフェッショナルプランが1万枚まで、プレミアムプランが5万枚までとなっています。



SelectTypeはベーシックプランが月額1650円(税込)・プロフェッショナルプランが月額3300円(税込)、プレミアムプランが税込1万1000円(税込)となっており、自分の用途に合わせたプランに加入できます。プランごとの詳細な違いは、以下のプラン別料金表で確認可能です。



https://select-type.com/price.php





実際にクーポン発行機能を使ってみたところ、割引額やパーセンテージ、有効期限、使える予約フォームなどを詳細に設定することが可能で、細かいところに手が届く機能になっていると感じました。クーポン発行までの操作も簡単な上に、割引はオンライン決済時に自動で適用されるため、新たなクーポンが出るたびに従業員が有効期限の確認や処理に煩わされることがないのもうれしいポイント。SelectTypeの予約フォームやオンラインの事前決済機能と連動しているため、クーポンの発行から使用までダイレクトに制御できることも強みになっており、顧客へのホスピタリティを向上してリピート率を高める店舗運営にうってつけの機能となっていました。



https://select-type.com/





https://select-type.com/reserve.php



https://select-type.com/lp/coupon



https://blog.select-type.com/yoyaku-system/how-to-use-coupon-function-reservation-system/

