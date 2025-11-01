2025年11月01日 20時56分 レビュー

実はGmailでは簡単にメールアドレスを増やせる、買い物やチケット予約などでメアドを使い分けて重要メールの見落としを防ぐことも可能



「1日に届くメールの数が多すぎて、チケット予約やリコール情報などの重要なメールを見落としてしまった」という経験をしたことがある人は多いはず。Gmailにはサブ用のメールアドレスを簡単に作れる「エイリアス」という機能が存在していて、フィルター機能と組み合わせることで重要なメールを見つけやすくすることができます。



Gmail のメール エイリアスを利用しよう！ サブアドレスとしての使い方や活用方法を紹介

https://www.android.com/intl/ja_jp/articles/393/



・目次

◆1：エイリアスでメールを受信する

◆2：エイリアスに届いたメールを自動振り分け

◆3：エイリアスでメールを送信する



◆1：エイリアスでメールを受信する

エイリアス機能の使い方は簡単で、Gmailのアドレスの「@」の手前に「+○○○」という文字列を追加するだけです。「△△△@gmail.com」のエイリアスは「△△△+○○○@gmail.com」となります。例えば「各種問い合わせフォームでは『△△△[email protected]』というメールアドレスを使う」といったように用途に合わせてメールアドレスを使い分けることができます。



単純に受信するだけなら面倒な設定は不要です。試しに、GIGAZINEの問い合わせフォームに「△△△[email protected]」というメールアドレスを入力して問い合わせを送信してみます。





返信が「△△△@gmail.com」の受信箱に届きました。





◆2：エイリアスに届いたメールを自動振り分け

エイリアスを活用することで、「エイリアス付きメールアドレス宛てのメールに任意のラベルを付与して振り分ける」という操作が可能。これにより、大量のメールに紛れた「問い合わせへの返信」や「チケット予約の結果」といった重要なメールを見逃さないようにできます。



今回は「『△△△[email protected]』に届いたメールに『各種問い合わせ』というラベルを付与して自動で振り分ける」という設定を行います。まず、Gmailの画面上部の検索バー内にある検索オプションボタンをクリック。





「To」の入力欄に「△△△[email protected]」と入力して「フィルタを作成」をクリック。





「ラベルを付ける」にチェックを入れてから「ラベルを選択」をクリック。





「新しいラベル」をクリック。





「各種問い合わせ」と入力して「作成」をクリック。





これまで受信したメールも振り分け対象としたいので、「□件の一致するスレッドにもフィルタを適用する」にチェックを入れて「フィルタを作成」をクリック。





これで、「△△△[email protected]」宛に届いたメールに自動的に「各種問い合わせ」というラベルが付与されるようになりました。後は、サイドバー内の「各種問い合わせ」をクリックすれば絞り込み済みのメールを閲覧できます。





エイリアスごとに手動で設定するのが面倒な場合は、Google Apps Scriptを用いて自動化することもできます。自動化の方法は以下の記事で解説しています。



Gmailに届いたメールをエイリアスごとに自動でタグを付けて分類してくれるGoogle Apps Scriptを使ってみた - GIGAZINE





◆3：エイリアスでメールを送信する

エイリアスを使ってメールを送信するには設定が必要です。まず、画面右上の設定ボタンをクリックしてから「すべての設定を表示」をクリック。





「アカウントとインポート」をクリックしてから「他のメールアドレスを追加」をクリック。





「名前」の入力欄にメール送信時に使う名前を入力し、「メールアドレス」の入力欄にエイリアスを入力してから「次のステップ」をクリック。





「名前」の欄にエイリアスが表示されていたら設定完了です。





メール作成時の操作は次の通り。まず、「作成」をクリック。





「差出人」の欄に表示されたメールアドレスをクリック。





メールアドレス候補が表示されるので、使いたいメールアドレスをクリックすれば、後は普段のメール作成と同じ操作でメールを送信できます。





スマートフォンアプリ版のGmailの場合、メール作成画面の「From」の右側にあるボタンをタップすると送信用メールアドレスを選択できます。ただし、あらかじめウェブアプリ版のGmailで上記の設定をしておく必要があります。

