他人と共用するべきではないバスルーム用品3選



旅行先でタオルや歯ブラシを忘れたとき、つい他人のものを借りたくなるかもしれません。しかし、身近なバスルーム用品には病原菌が潜んでおり、使い回すことでウイルスや細菌が体内に入り込む可能性があります。グリフィス大学の看護学部教授であるThea van de Mortel氏が、「他人と共用してはいけないバスルーム用品3選」について解説しました。



3 bathroom items you shouldn’t really share, according to an expert

https://theconversation.com/3-bathroom-items-you-shouldnt-really-share-according-to-an-expert-264109





多くの病気の原因となる細菌やウイルス、真菌は、バスルームの布やプラスチック、金属製の表面で長期間生存し続けることができます。そのため数日から数か月、または数年にわたって感染を引き起こす可能性があります。van de Mortel氏が共用するべきではないと主張するバスルーム用品は以下の3つ。



◆タオル

アメリカでは2007年、高校のフットボール選手のグループで抗生物質耐性黄色ブドウ球菌の感染が広がる事例が発生しました。このケースでは、他のメンバーとタオルを共有した選手は、抗生物質耐性黄色ブドウ球菌に感染する可能性が8倍高かったと報告されています。この場合、運動中に接触をすることによる切り傷や擦り傷から細菌がタオルに付着することにより、リスクが高まったと考えられます。



別の研究では、ブドウ球菌に感染した子どもが1人いた150世帯を12か月間追跡調査したところ、世帯員がタオルを共有するとブドウ球菌感染のリスクが大幅に増加することが確認されました。「シャワーを浴びれば微生物が洗い流されるのでは」と思うかもしれませんが、石けんと水で洗うと確かに皮膚上の微生物の数が減るものの、完全に排除されるわけではありません。そして、平均的なバスルームの暖かく湿った状態は、微生物の増殖を促進します。また、感染症を発症しなくても、皮膚上に病原体のコロニーが形成されることで問題になる可能性があります。皮膚上にコロニーが形成されると抗生物質耐性種にさらされ、後で抗生物質耐性感染症を発症するリスクが高まるためです。抗生物質耐性感染症の治療には時間と費用がかかるとvan de Mortel氏は指摘しています。



◆歯ブラシ

微生物は、歯ブラシなどの硬い物体でも生存し続けることができます。また、歯ブラシは歯茎から出血を引き起こし、C型肝炎などの血液由来のウイルスを感染させる可能性があるため、共有することは危険です。



唾液経由で感染が広がる可能性がある病原体には、口唇ヘルペスを引き起こす単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)や、腺熱を引き起こすエプスタイン・バーウイルスが含まれます。





HSV-1感染の兆候がない人でも、ウイルスを排出して感染を引き起こす可能性があります。このウイルスは、プラスチック製の物体で2〜6日間生存し続けることができます。



◆カミソリ

カミソリを使用する時に傷を完全に避けるのは難しいため、共有すると血液由来のウイルスを感染させるリスクがあります。その他の個人衛生用品も、いぼの原因となるヒトパピローマウイルスを広める可能性があります。そのため、皮膚科医は各人に自分のアイテムを持つように推奨しています。



以下に該当する人は特に感染のリスクを高めます。

・免疫システムがまだ発達していない赤ちゃん

・加齢により免疫機能が低下する高齢者

・抗がん剤、経口コルチコステロイド、臓器移植後に服用する薬などの免疫抑制剤を服用している人

・2型糖尿病の人(血糖値の上昇は免疫細胞と関連分子の機能を損傷するため)



タオルや歯ブラシ、カミソリを1回だけ共有する程度であれば感染のリスクは低いですが、同居している家族、パートナーとこれらを共有している場合は、定期的にリスクを冒していることになります。





van de Mortel氏は、「他人の使用済みバスルーム用品を共有する習慣は避けた方がよいでしょう」とアドバイスしました。